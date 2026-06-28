एक्सट्रिम फुटबल फेभर थ्री भी थ्री स्ट्रिट फुटबल विश्वकपका लागि छनोट प्रतियोगिता हुने, विजेताले नेदरल्यान्ड्समा खेल्ने

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- नेदरल्यान्ड्समा हुने आइएसएफए स्ट्रिट फुटबल विश्वकपका लागि नेपालमा छनोट प्रतियोगिता जुलाई १ देखि ८ सम्म सञ्चालन हुने भएको छ ।
- प्रतियोगितामा ९५ टोली सहभागी हुने र विजेता टोलीले आगामी सेप्टेम्बरमा हुने विश्वकपमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने जानकारी आयोजकले दिएका छन् ।
- काठमाडौंका पाँच ऐतिहासिक स्थानमा आयोजना हुने प्रतियोगिता लिगकम नकआउटका आधारमा फ्लडलाइटमुनि सञ्चालन गरिनेछ ।
१४ असार, काठमाडौं । नेपालमा स्ट्रिट फुटबलको पुरानो माहोल फर्काउने लक्ष्यसहित एक्सट्रिम फुटबल फेभर थ्री भी थ्री आइएसएफए स्ट्रिट फुटबल विश्वकपका लागि छनोट प्रतियोगता हुने भएको छ ।
एलपीएस म्यानेजमेन्ट, एथ्लेट इनहान्समेन्ट सेन्टर (एइसी) र ट्रिपल टु प्रोडक्सनको संयुक्त आयोजनामा यस प्रतियोगिता जुलाई १ देखि ८ (असार १७ देखि २४)सम्म उपत्यकाको विभिन्न स्थानहरुमा हुने आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको हो ।
एक्सट्रिमको पूर्ण सहयोगमा हुन लागेको प्रतियोगितामा कूल ९५ टिमको सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ । सहभागि टोलीलाई २३ समूहमा विभाजन गरिएको छ ।
लिगकम नकआउटका आधारमा हुने प्रतियोगितामा लिग चरणको खेलपछि हरेक समूहको विजेता र उपविजेता साथै तेस्रो हुने उत्कृष्ट १८ टोली गरी ६४ टोली नकआउट चरणमा प्रवेश गर्नेछन् ।
त्यसपछि राउण्ड अफ ६४, राउण्ड अफ ३२, राउण्ड अफ १६, क्वाटरफाइनल, सेमिफाइनल र फाइनल खेल हुनेछ ।
यस प्रतियोगिताको विजेताले आगामी सेप्टेम्बर २ देखि ६ सम्म नेदरल्यान्ड्सको युट्रेक्टमा हुने आइएसएफए स्ट्रिट फुटबल विश्वकप खेल्ने एलपीजी म्यानेजमेन्टका सिइओ तथा आइएसएफए कन्ट्री हेड बिकल्प खरेलले जानकारी दिए ।
विश्वकपमा नेपालबाट ४ खेलाडी १ व्यवस्थापक र १ प्रशिक्षक गरी ६ जनाको टिम जाने र प्रायोजकहरुले त्यसका लागि सहयोग गर्ने खरेलले जानकारी दिए ।
प्रतियोगिताको खेलहरु आइएसएफएको थ्री भी थ्री स्ट्रिट फुटबल नियम अन्सार सञ्चालन हुनेछ । हरेक खेल १० मिनेटको हुने र साइज ४ फुटसल बल प्रयोग गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
काठमाडौंको मौलिक संस्कृति र स्ट्रिट फुटबल भाइब्सको वास्तविक रोमाञ्चकताका लागि आयोजकले काठमाडौं उपत्यकाको विभिन्न पाँच स्थान छनोट गरी खेल गराउने भएको छ ।
ब्राजिलको प्रसिद्दध साम्बा स्ट्रिट फुटबल जस्तै काठमाडौंको स्थानिय संस्कृतिलाई जोड्न काठमाडौंको पाँच स्थानहरुमा समूह चरणका खेलहरु हुनेछन् ।
जसमा काठमाडौंको कुमा ननी, टेकु, तबाहल, लगन, ओमबहाल र तेबहाल संकटामा खेलहरु खेलाइनेछ ।
खेलहरु अपरान्ह ३ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म फ्लडलाइटमुनी खेलाइनेछ । खेलको समयमा विशेष म्युजिक र विविध मनोरञ्जनात्मक प्रस्तुतीहरु पनि हुने आयोजकले जनाएको छ
सन् २०२३ मा इन्टरनेसनल स्ट्रिट फुटबल एसोसिएसन (आइएसएफए) को स्थापना भएको छ । विश्वभरका स्ट्रिट फुटबल खेलाडीहरुलाई एउटै छानामुनी जोड्ने प्रयास स्वरुप यो संस्था स्थापना भएको थियो ।
नेपालले गत वर्ष लात्भिभामा भएको आइएसएए स्ट्रिट फुटबल विश्वकप खेलेको थियो ।
कार्यक्रममा बिकल्प खरेलसँगै एइसी स्पोर्ट्सका फाउण्डर सुदिन महर्जन र ट्रिपल टु प्रोडक्सनका प्रतिनिधि उत्सव खड्काले नेपालमा स्ट्रिट फुटबलको सम्भावना राम्रो रहेको र त्यसका लागि सबै एकजुट भएर प्रतियोगिता गर्न लागेको बताए ।
कार्यक्रममा प्रतियोगिताको समूह विभाजनको लागि ड्र समेत गरिएको थियो ।
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