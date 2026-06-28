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एक्सट्रिम फुटबल फेभर थ्री भी थ्री स्ट्रिट फुटबल विश्वकपका लागि छनोट प्रतियोगिता हुने, विजेताले नेदरल्यान्ड्समा खेल्ने

२०८३ असार १४ गते २०:१० २०८३ असार १४ गते २०:१०

अनलाइनखबर

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लिगकम नकआउटका आधारमा हुने प्रतियोगितामा लिग चरणको खेलपछि हरेक समूहको विजेता र उपविजेता साथै तेस्रो हुने उत्कृष्ट १८ टोली गरी ६४ टोली नकआउट चरणमा प्रवेश गर्नेछन् ।

अनलाइनखबर

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News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेदरल्यान्ड्समा हुने आइएसएफए स्ट्रिट फुटबल विश्वकपका लागि नेपालमा छनोट प्रतियोगिता जुलाई १ देखि ८ सम्म सञ्चालन हुने भएको छ ।
  • प्रतियोगितामा ९५ टोली सहभागी हुने र विजेता टोलीले आगामी सेप्टेम्बरमा हुने विश्वकपमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने जानकारी आयोजकले दिएका छन् ।
  • काठमाडौंका पाँच ऐतिहासिक स्थानमा आयोजना हुने प्रतियोगिता लिगकम नकआउटका आधारमा फ्लडलाइटमुनि सञ्चालन गरिनेछ ।

१४ असार, काठमाडौं । नेपालमा स्ट्रिट फुटबलको पुरानो माहोल फर्काउने लक्ष्यसहित एक्सट्रिम फुटबल फेभर थ्री भी थ्री आइएसएफए स्ट्रिट फुटबल विश्वकपका लागि छनोट प्रतियोगता हुने भएको छ ।

एलपीएस म्यानेजमेन्ट, एथ्लेट इनहान्समेन्ट सेन्टर (एइसी) र ट्रिपल टु प्रोडक्सनको संयुक्त आयोजनामा यस प्रतियोगिता जुलाई १ देखि ८ (असार १७ देखि २४)सम्म उपत्यकाको विभिन्न स्थानहरुमा हुने आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको हो ।

एक्सट्रिमको पूर्ण सहयोगमा हुन लागेको प्रतियोगितामा कूल ९५ टिमको सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ । सहभागि टोलीलाई २३ समूहमा विभाजन गरिएको छ ।

लिगकम नकआउटका आधारमा हुने प्रतियोगितामा लिग चरणको खेलपछि हरेक समूहको विजेता र उपविजेता साथै तेस्रो हुने उत्कृष्ट १८ टोली गरी ६४ टोली नकआउट चरणमा प्रवेश गर्नेछन् ।

त्यसपछि राउण्ड अफ ६४, राउण्ड अफ ३२, राउण्ड अफ १६, क्वाटरफाइनल, सेमिफाइनल र फाइनल खेल हुनेछ ।

यस प्रतियोगिताको विजेताले आगामी सेप्टेम्बर २ देखि ६ सम्म नेदरल्यान्ड्सको युट्रेक्टमा हुने आइएसएफए स्ट्रिट फुटबल विश्वकप खेल्ने एलपीजी म्यानेजमेन्टका सिइओ तथा आइएसएफए कन्ट्री हेड बिकल्प खरेलले जानकारी दिए ।

विश्वकपमा नेपालबाट ४ खेलाडी १ व्यवस्थापक र १ प्रशिक्षक गरी ६ जनाको टिम जाने र प्रायोजकहरुले त्यसका लागि सहयोग गर्ने खरेलले जानकारी दिए ।

प्रतियोगिताको खेलहरु आइएसएफएको थ्री भी थ्री स्ट्रिट फुटबल नियम अन्सार सञ्चालन हुनेछ । हरेक खेल १० मिनेटको हुने र साइज ४ फुटसल बल प्रयोग गरिने आयोजकले जनाएको छ ।

काठमाडौंको मौलिक संस्कृति र स्ट्रिट फुटबल भाइब्सको वास्तविक रोमाञ्चकताका लागि आयोजकले काठमाडौं उपत्यकाको विभिन्न पाँच स्थान छनोट गरी खेल गराउने भएको छ ।

ब्राजिलको प्रसिद्दध साम्बा स्ट्रिट फुटबल जस्तै काठमाडौंको स्थानिय संस्कृतिलाई जोड्न काठमाडौंको पाँच स्थानहरुमा समूह चरणका खेलहरु हुनेछन् ।

जसमा काठमाडौंको कुमा ननी, टेकु, तबाहल, लगन, ओमबहाल र तेबहाल संकटामा खेलहरु खेलाइनेछ ।

खेलहरु अपरान्ह ३ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म फ्लडलाइटमुनी खेलाइनेछ । खेलको समयमा विशेष म्युजिक र विविध मनोरञ्जनात्मक प्रस्तुतीहरु पनि हुने आयोजकले जनाएको छ

सन् २०२३ मा इन्टरनेसनल स्ट्रिट फुटबल एसोसिएसन (आइएसएफए) को स्थापना भएको छ । विश्वभरका स्ट्रिट फुटबल खेलाडीहरुलाई एउटै छानामुनी जोड्ने प्रयास स्वरुप यो संस्था स्थापना भएको थियो ।

नेपालले गत वर्ष लात्भिभामा भएको आइएसएए स्ट्रिट फुटबल विश्वकप खेलेको थियो ।

कार्यक्रममा बिकल्प खरेलसँगै एइसी स्पोर्ट्सका फाउण्डर सुदिन महर्जन र ट्रिपल टु प्रोडक्सनका प्रतिनिधि उत्सव खड्काले नेपालमा स्ट्रिट फुटबलको सम्भावना राम्रो रहेको र त्यसका लागि सबै एकजुट भएर प्रतियोगिता गर्न लागेको बताए ।

कार्यक्रममा प्रतियोगिताको समूह विभाजनको लागि ड्र समेत गरिएको थियो ।

थ्री भी थ्री स्ट्रिट फुटबल विश्वकप
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
Under Lights T20I Series 2026
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

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