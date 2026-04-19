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‘रामायण’ बन्यो सन् २०२६ कै बहुप्रतीक्षित भारतीय फिल्म (सूचीसहित)

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १६ गते १५:२५
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News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • निर्देशक नितेश तिवारीको फिल्म ‘रामायण पार्ट १’ सन् २०२६ को दोस्रो अर्धवार्षिकका लागि आइएमडीबीको सबैभन्दा प्रतीक्षित भारतीय फिल्मको सूचीमा पहिलो स्थानमा परेको छ ।
  • आइएमडीबीले आफ्नो साइटमा २५ करोडभन्दा बढी भिजिटरले गरेको पेज भ्युका आधारमा २० भारतीय फिल्मको यो सूची सार्वजनिक गरेको हो ।
  • सूचीको दोस्रो स्थानमा ‘अल्फा’, तेस्रोमा ‘टक्सिक’ र चौथो स्थानमा शाहरुख खानको फिल्म ‘किङ’ रहेका छन् ।

मुम्बई । सन् २०२६ को दोस्रो अर्धवार्षिकका लागि आइएमडीबी को ‘मोस्ट एन्टिसिपेटेड इन्डियन मुभिज’ सूचीमा निर्देशक नितेश तिवारीको महाकाव्यमा आधारित फिल्म ‘रामायण पार्ट १’ पहिलो स्थानमा परेको छ ।

आइएमडीबीले जनवरी १ देखि जुन २८ सम्म आफ्ना मासिक २५ करोडभन्दा बढी भिजिटरले गरेका पृष्ठ अवलोकन (पेज भ्यु) का आधारमा यो २० फिल्मको सूची तयार गरेको हो ।

सूचीमा सन् २०२६ को दोस्रो अर्धवार्षिकमा हल वा स्ट्रिमिङ प्लेटफर्ममा प्रदर्शन हुने पुष्टि भएका भारतीय फिल्महरू समावेश गरिएको छ ।

‘रामायण पार्ट १’ मा भगवान् रामको भूमिकामा रहेका रणवीर कपुर र रावणको भूमिका निभाएका यश शीर्ष स्थानमा रहेको फिल्मका प्रमुख कलाकार हुन् । यशको अर्को फिल्म ‘टक्सिक’ पनि सूचीको तेस्रो स्थानमा परेको छ ।

सूचीमा पाँच भाषाका फिल्म समावेश छन् । यसमा १२ हिन्दी, चार तमिल, दुई मलयालम, एक तेलुगु र एक कन्नड भाषाका फिल्म रहेका छन् ।

अनिल कपुर पनि दुई फिल्ममार्फत सूचीमा परेका छन् । आलिया भट्ट अभिनीत ‘अल्फा’ दोस्रो स्थानमा छ भने शाहरुख खान अभिनीत ‘किङ’ चौथो स्थानमा रहेको छ ।

अजय देवगन अभिनीत कमेडी सिक्वेल ‘धमाल ४’ पाँचौं स्थानमा तथा अपराध थ्रिलर श्रृंखलाको निरन्तरता ‘दृश्यम ३’ छैटौं स्थानमा परेको छ । सन्नी देओल ‘रामायण पार्ट १’ सँगै सूचीको १२औँ स्थानमा रहेको ‘इक्का’ मा पनि देखिनेछन् ।

‘मिर्जापुरः द मुभी’ आठौं स्थानमा रहँदै प्राइम भिडियोको लोकप्रिय अपराध श्रृंखलालाई ठूलो पर्दामा विस्तार गर्ने फिल्म बनेको छ । सूचीमा रहेको ‘इक्का’ भने प्रत्यक्ष स्ट्रिमिङमार्फत सार्वजनिक हुने एकमात्र फिल्म हो ।

आइएमडीबीको पूर्ण सूचीमा ‘विश्वनाथ एन्ड सन्स’ (७, तमिल), ‘हैवान’ (९, हिन्दी), ‘ईथा’ (१०, हिन्दी), ‘आवारापन २’ (११, हिन्दी), ‘अरासन’ (१३, तमिल), ‘खलिफा’ (१४, मलयालम), ‘आइ एम गेम’ (१५, मलयालम), ‘रणबाली’ (१६, तेलुगु), ‘शक्ति शालिनी’ (१७, हिन्दी), ‘इधयम मुरली’ (१८, तमिल), ‘सिग्मा’ (१९, तमिल) र ‘भ्वान – फोर्स अफ द फरेस्ट’ (२०, हिन्दी) पनि समावेश छन् ।

रामायण
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