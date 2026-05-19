बैंकिङले बढायो सेयर बजार, कारोबारमा सुधार

१८ असार, काठमाडौं । अघिल्लो दिन ४४ अंक बढेको सेयर बजार बिहीबार थप ८.७८ अंक बढेको छ । आज बैंकिङ समूहको उच्च वृद्धिले समग्र सेयर बजार बढाएको हो । यो वृद्धिसँगै नेप्से परिसूचक २६६१ अंकमा कायम भएको छ ।
सात कारोबार दिनसम्म लगातार घटेको बजारले हिजो बुधबारदेखि वृद्धिको लय समातेको छ । बजार आज दिनभर रातो रहे पनि अन्तिम ४५ मिनेट उकालो लागेपछि अन्ततः हरियोमा बन्द भयो ।
कारोबार रकम पनि बढेको छ । अघिल्लो दिन ३ अर्ब ८६ करोडको कारोबार भएकोमा आज ४ अर्ब ११ करोडको भयो । यद्यपि धेरैजसो कम्पनीको मूल्य घटेको छ । जम्मा १०८ कम्पनीको मूल्य बढ्दा १५२ को घट्यो भने १३ को स्थिर रह्यो ।
ठूलो पूँजीका कम्पनी खासगरी वाणिज्य बैंकहरूको मूल्य बढ्दा धेरैजसो कम्पनीको मूल्य घटेपनि बजार बढेको हो । बैंकिङ समूहकै कारण आज बजार हरियोमा बन्द भयो। सो समूहको सूचक सबैभन्दा धेरै २.०४ प्रतिशत बढ्यो ।
त्यस्तै फाइनान्स ०.२८, जीवन बीमा ०.१६, माइक्रोफाइनान्स ०.०५ प्रतिशत बढे । विकास बैंक ०.११, होटल तथा पर्यटन ०.१३, जलविद्युत् ०.२६, लगानी ०.०३, उत्पादन तथा प्रशोधन ०.८६, निर्जीवन बीमा ०.३४, अन्य ०.२० तथा व्यापार ०.५० प्रतिशत घटे ।
चार कम्पनीको मूल्य १५ प्रतिशत बढेको छ । १५ प्रतिशत मूल्य बढेका कम्पनीमा कालंगा हाइड्रोपावर, स्नो रिभर फल्स, सानीगढ हाइड्रोपावर र अपर लोहोरेखोला जलविद्युत कम्पनी छन् । यीमध्ये तीन कम्पनी हालै सूचीकृत भएका हुन् ।
त्यस्तै धौलागिरि लघुवित्तको १३.६७, आत्मनिर्भर लघुवित्तको १०.०९, क्रेस्ट माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्सको ९.५३ प्रतिशत मूल्य बढ्यो ।
भुजुङ हाइड्रोपावरको ९.४३, सामुदायिक लघुवित्तको ७.८३, सीवाईसी लघुवित्तको ७.२३ तथा कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको ५.५६ प्रतिशत मूल्य घट्यो ।
आज धेरै कारोबार भएका कम्पनीमा लक्ष्मी सनराइज बैंक, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, नबिल बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनी र साहस ऊर्जा छन्।
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