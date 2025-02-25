अल्जेरियालाई हराउँदै स्विट्जरल्यान्ड अन्तिम १६ मा

१९ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत राउण्ड अफ ३२ को खेलमा अल्जेरियालाई २-० ले पराजित गर्दै स्विट्जरल्यान्ड को अन्तिम १६ मा प्रवेश गरेको छ ।
क्यानडाको बिसी प्लेस भ्यानकुभर स्टेडियममा भएको खेलमा स्विट्जरल्यान्डले दुवै हाफमा एक-एक गोल गरेको हो ।
स्विट्जरल्यान्डका लागि ब्रिल एम्बोलो र डान एनडोएले गोल गरे ।
पहिलो हाफमा ब्रिल एम्बोलोले दशौँ मिनेटमा गोल गर्दै स्विटरज्लयान्डलाई अग्रता दिलाएका थिए । जोहान मानजाम्बीको पासमा एम्बोलोले गोल गरेका हुन् ।
पहिलो हाफमा एक गोलको अग्रता बनाएको स्विट्जरल्यान्डका लागि दोस्रो हाफको पहिलो मिनेटमै डान एनडोएले गोल गर्दै अग्रता दोब्बर पारे ।
नटिङहम फरेस्टबाट खेल्ने विंगरले दोस्रो हाफ सुरु भएको ४८ सेकेण्डमै गोल गरेका हुन् ।
८१औं मिनेटमा स्विट्जरल्यान्डले अग्रता बढाउने सुनौलो अवसर गुमायो । फाबियन रिडरले पोस्ट नजिकबाट हानेको बल सिधै अल्जेरियाको किपरको हातमा पुगेको थियो ।
स्विट्जरल्यान्डले अब अन्तिम १६ मा कोलम्बिया र घानाबीच शनिबार हुने खेलाको विजेतासँग खेल्नेछ ।
अल्जेरिया राउण्ड अफ ३२ बाट बाहिरिने पाँचौ अफ्रिकन टोली बनेको छ । अहिलेसम्म ६ अप्रिकन टोलीले राउण्ड अफ ३२ मा खेल्दा मोरक्को मात्र अन्तिम १६ मा पुग्न सफल भएको छ ।
अल्जेरियासँगै दक्षिण अफ्रिका, आइभरी कोस्ट, डिआर कंगो र सेनेगलको यात्रा अन्तिम ३२ मै सकिएको छ । अफ्रिकाबाट १० टोलीले विश्वकप खेल्दा ९ टोली नकआउट चरणमा पुगेका थिए । अबक केप भर्डे, इजिप्ट र घानाले राउण्ड अफ ३२ मा खेल्न बाँकी छ । ट्युनिसिया भने समूह चरणबाटै बाहिरिएको थियो ।
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