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फुटपाथमा मोटरसाइकल चलाउने ट्राफिक प्रहरी नै परे कारबाहीमा

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १८ गते १८:३५

१८ असार, काठमाडौं । ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने ट्राफिक प्रहरी नै कारबाहीमा परेका छन् ।

ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेर फुटपाथबाट मोटरसाइकल चलाएको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो ।

त्यसपछि ट्राफिक प्रहरीलाई नै कारबाही गरिएको छ ।

यसबारे काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले समेत जानकारी गराएको छ । ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो गल्ती भएको स्वीकार समेत गरेका छन् ।

ट्राफिक फुटपाथ
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