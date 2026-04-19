फुटपाथमा मोटरसाइकल चलाउने ट्राफिक प्रहरी नै परे कारबाहीमा

१८ असार, काठमाडौं । ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने ट्राफिक प्रहरी नै कारबाहीमा परेका छन् ।
ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेर फुटपाथबाट मोटरसाइकल चलाएको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो ।
त्यसपछि ट्राफिक प्रहरीलाई नै कारबाही गरिएको छ ।
यसबारे काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले समेत जानकारी गराएको छ । ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो गल्ती भएको स्वीकार समेत गरेका छन् ।
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