सांसदका लागि ‘पल्स आरएसपी’ डिजिटल प्रणाली लागू गर्दै रास्वपा, आज अभिमुखीकरण

१९ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्ना सांसदहरूको गतिविधि डिजिटल माध्यमबाट व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने उद्देश्यले ‘पल्सआरएसपी (PulseRSP)’ नामक डिजिटल प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ ।
पार्टीका मुख्य सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले शुक्रबार जारी गरेको सूचनाअनुसार उक्त प्रणालीबारे प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई अभिमुखीकरण गर्न बिहान साढे १० बजे सिंहदरबारस्थित रास्वपा संसदीय दलको कार्यालयमा बैठक बोलाइएको छ ।
पार्टी सभापति रवि लामिछाने पनि सहभागी हुने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा रास्वपाका सबै सांसदहरुलाई अनिवार्य उपस्थित हुन भनिएको छ ।
रास्वपाले सांसदहरूले बैठकपछि आफ्ना गतिविधि अनिवार्य रूपमा उक्त प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सांसदहरूबीच भेटघाटका लागि अनलाइनमार्फत समय माग्न सकिने, संसदमा उठाउने विषयवस्तु प्रणालीमै पहिले अद्यावधिक गर्नुपर्ने तथा निर्वाचन क्षेत्रमा भएका भ्रमण, भेटघाटलगायत गतिविधिको विवरण पनि सोही पोर्टलमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पार्टीका अनुसार नागरिकले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सांसदसँग यही प्रणालीमार्फत गुनासा वा सुझाव राख्न सक्नेछन् । ती गुनासोको ट्र्याकिङ हुने र त्यसकै आधारमा सांसदको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसमेत गरिने व्यवस्था प्रणालीमा समावेश गरिएको छ ।
यसका साथै सांसदहरूलाई साइबर सुरक्षासम्बन्धी सचेतना पनि प्रदान गरिने छ ।
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