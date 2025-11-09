+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पर्यटन बोर्डले ट्राभल तथा टुर व्यवसायीलाई दियो कर कानुनबारे तालिम

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १९ गते १३:२२

१९ असार, काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डले सोसाइटी अफ ट्राभल एन्ड टुर अपरेटर्स (सोट्टो) नेपालसँगको सहकार्यमा ट्राभल एण्ड टुर एजेन्सीहरुलाई काठमाडौंमा कर र कानुनी अनुपालनासम्बन्धी तालिम दिएको छ ।

काठमाडौंमा दुई दिने तालिम बिहीबारदेखि सुरु भएको हो । तालिममा विभिन्‍न ट्राभल तथा टुर एजेन्सीका ५० जना व्यवसायीको सहभागिता रहेको छ ।

तालिममा पर्यटन क्षेत्रमा लागु हुने करहरु, कर तिर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय, कानुनले प्रदत्त गरेको व्यवस्था र पालना गर्नुपर्ने कानुनी एवम् अन्य व्यवहारिक पक्षका विषयमा एजेन्सीका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिलाई तालिम दिइएको छ । विशेषत कर र भ्याटसम्बन्धी ऐन कानुनको ज्ञान अभावमा साना व्यवसायीले ठूलो जरिबाना र झन्झट बेहोर्नुपरेको भन्दै तालिममा ज्ञान प्रदान गरिएको छ ।

सोट्टो नेपालका अध्यक्ष मान बहादुर शाहीले व्यवसायीले करका विषयमा ब्यहोर्नुपरेको झन्झटलाई निवारण गर्न आवश्यक ज्ञान प्रदान गर्ने उद्देश्यले एजेन्सीलाई तालिम दिइएको बताएका छन् ।

तालिमबारे प्रष्ट पार्दै उनले भने, ‘कर कानुनमा हरेक वर्ष परिवर्तन हुने भएतापनि करका आधारभुत सिद्धान्त स्थिर रहने भएकाले यससम्बन्धी ज्ञान व्यवसायको लागि उपयोगी हुनेछ । त्यस्तै आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता बढाउन तालिमले सहयोग गर्नेछ ।’ व्यवसाय गर्नेहरू करसम्बन्धी सैद्धान्तिक जानकारीको अभावमा ठूलो जरिबानामा नपरुन् भनेर नै तालिम दिइएको शाहीको भनाइ छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्डले कर भुक्तानी प्रक्रियाबारे हुने अज्ञानता वा लापरबाहीले कडा जरिबाना भोग्नुपर्ने अवस्था आउने उल्लेख गर्दै यसबाट सचेत रहनुपर्ने जनाएको छ । सोहीकारण सोट्टो नेपालसँगको सहकार्यमा व्यवसायीलाई तालिम प्रदान गरिएको बोर्डको भनाइ छ ।

विभिन्न फरक–फरक सेसनमा फरक–फरक विषयमा पर्यटन व्यवसायीलाई तालिम दिइएको छ । शुक्रबार तालिमको समापन गरिनेछ । बोर्डले सोट्टो नेपालसँगको सहकार्यमा नै आगामी महिना आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सम्बन्धमा पनि एजेन्सी एवम् पर्यटन व्यवसायीलाई तालिम प्रदान गर्ने भएको छ ।

पर्यटन बोर्ड
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड

उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड
‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’

‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’
भारतीय सुरक्षाकर्मीको बन्दुक निस्तेज पारेकी नुरजहाँ बेगमको माइतीघर यात्रा

भारतीय सुरक्षाकर्मीको बन्दुक निस्तेज पारेकी नुरजहाँ बेगमको माइतीघर यात्रा
संविधान संशोधनमा उल्लेख्य काम, पर्याप्त शंका

संविधान संशोधनमा उल्लेख्य काम, पर्याप्त शंका
श्रीमती हत्याबारे ‘नेपाली ब्रो’ को बयान : घाँटी रेटेर मारेँ, चक्कु बारीमा फालेँ

श्रीमती हत्याबारे ‘नेपाली ब्रो’ को बयान : घाँटी रेटेर मारेँ, चक्कु बारीमा फालेँ
सुशासनकै गाडीले कतै लेन त मिचेन ?

सुशासनकै गाडीले कतै लेन त मिचेन ?
‘सिस्टम’ पर्खिरहेको सार्वजनिक यातायात

‘सिस्टम’ पर्खिरहेको सार्वजनिक यातायात

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

5 Stories
हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories
के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

6 Stories
प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

8 Stories
असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित