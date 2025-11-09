१९ असार, काठमाडौं । सरकारले २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि स्थापना गरेको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा १० हजार भन्दा बढी योगदान गर्नेलाई प्रमाणपत्र दिने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले एक सूचना प्रकाशित गर्दै यसरी योगदान गर्नेहरूका लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले हस्ताक्षर गरेको धन्यवाद ज्ञापन प्रमाणपत्र तयार पारिएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रमाणपत्र सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाको ठेगनामा पठाउन स्पष्ट ठेगाना र फोन नम्बर नभएको भन्दै मन्त्रालयले मन्त्रालयमा सम्पर्क गरी प्रमाणपत्र लिन आउन आह्वान गरेको छ ।
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