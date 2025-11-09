सशस्त्र प्रहरी कार्यालयमा पटकपटक आगो लाग्छ, गल्ती कसैको देखिँदैन

१९ असार, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलको मुख्यालय हल्चोकस्थित एमटी (मोटर ट्रान्सपोर्ट) शाखामा भएको आगलागीमा कुनै मानवीय गल्ती नभएको औंल्याइएको छ ।
२० जेठमा भएको आगलागी घटनाको छानबिन गर्न बनेको समितिले कोही, कसैको गल्ती नऔंल्याई प्राविधिक कारण औंल्याएको छ । आगलागी भएपछि घटनाको छानबिन गर्न सशस्त्र प्रहरीले डीआईजी सन्दीप थापाको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो ।
उक्त समितिले अन्तिम प्रतिवेदन भने बुझाउन बाँकी रहेको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता तथा डीआईजी नेत्रबहादुर कार्की बताउँछन् । सशस्त्र हेडक्वार्टरमै आगलागी भएर करोडौं मूल्यका सवारी जल्दासमेत यो घटनामा कुनै मानवीय कमजोरी नभई प्राविधिक कमजोरीलाई औंल्याइएको छ ।
‘प्राविधिक कारणले आगलागी भएको भन्ने छ । कुनै फ्लकचुएसन भएर दुर्घटना भएको हो,’ डीआईजी कार्कीले अनलाइनखबरसँग भने । अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी रहेको बताए पनि प्राविधिक कारणलाई दोषी देखाएर उम्कन खोज्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
हेडक्वार्टरभित्रै कसरी आगलागी भयो, आगलागी हुने बित्तिकै किन तत्कालै नियन्त्रणमा लिन सकिएन, त्यतिबेला ड्युटीमा रहेका व्यक्तिको कमजोरी छ/छैन, एमटी शाखामा को–को थिए, उनीहरूको भूमिका के थियो जस्ता विषयहरू भने गौण नै छन् ।
यसअघि सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय हल्चोकमै भएको पत्रकार भेटघाटका क्रममा सोधिएको प्रश्नमा पनि प्रवक्ता कार्कीले आगलागीलाई घटना नभएर दुर्घटना भएको बताएका थिए । अहिले त्यही दुर्घटनालाई पुष्टि गर्दै प्रतिवेदनको अन्तिम रूप तयार भएको छ ।
हल्चोकको रंगशाला पछाडितर्फ एमटी शाखाको अन्डरग्राउन्ड पार्किङमा २० जेठ राति ८ बजेतिर अचानक आगोको मुस्लो देखिएको थियो । हेडक्वार्टरकै टोली, नजिकैको बंगलामुखी गण र सशस्त्रको बालाजुस्थित भन्सार कार्यालयबाट आएको दमकलले उक्त आगो नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
आगलागीबाट सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) चढ्ने प्राडो गाडीसहित एटीभी (अल टेरेन भेइकल) क्वाड बाइक ६ वटा, स्कर्टिङ मोटरसाइकल, नर्मल मोटरसाइकल २ वटा जलेर नष्ट भएका थिए । मरुभूमिमा प्रयोग हुने एटीभी क्वाड बाइक सशस्त्रले मनाङ, मुस्ताङका लागि पठाउने गरेको थियो । उक्त एटीभी क्वाड बाइक अमेरिकी दूतावासले सशस्त्रलाई उपहारस्वरूप दिएको थियो ।
सशस्त्रले राखेका यी एटीभी बाइक इभी (विद्युतीय भेइकल) हुन् । यही एटीभी बाइकमा सर्ट भएर आगलागी भएको दाबी गरिएको छ ।
सशस्त्रको मुख्यालयमा आगलागी भएको यो नै पहिलो घटना भने होइन । यसअघि पनि मुख्यालदेखि पशुपति बाहिनी परिसरमा रहेको गोदाममा आगलागी भएको थियो ।
२६ चैत २०८० मा सशस्त्रको बलम्बुस्थित केन्द्रीय गोदाममा आगलागी भएको थियो । नं. ९ पशुपति बाहिनीको कम्पाउन्डभित्र रहेको केन्द्रीय गोदाममा आगलागी हुँदा ठूलो मात्रामा बन्दोबस्तीका सामानहरू जलेका थिए ।
आगलागी हुँदा चुस्ता, बुट, म्याट, झुल, मण्डी, तन्ना, स्लिपिङ ब्यागलगायत बन्दोबस्तीका सामान जलेर नष्ट भएका थिए । आगलागीमा ३७ हजार बुट, ३७ हजार स्पोर्ट सुज जलेका थिए ।
घटनाको छानबिन गर्न सशस्त्र हेडक्वार्टरले एआईजी वंशिराज दाहालको नेनृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । यो समितिले पनि आगो कसरी लाग्यो भन्नेबारे केही खुलाएको थिएन । बरु गोदामको सुरक्षामा तथा ड्युटीमा रहेकालाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।
यो भन्दा पहिले ३ पुस २०७४ मा सशस्त्र हेडक्वार्टरमै आगलागी भएको थियो । सशस्त्रका चार पूर्वआईजीपीहरू सनतकुमार बस्नेत, शैलेन्द्र श्रेष्ठ, कोषराज वन्त र वासुदेव ओलीबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार कसुरमा छानबिन थालेको थियो ।
सोही समयमा हेडक्वार्टरको स्टोरमा आगलागी भएको थियो । आर्थिक कारोबारसम्बन्धी गोप्य कागजपत्र जलाउने उद्देश्यले मट्टितेल छर्केर आगो लगाएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।
लगातार सशस्त्र हेडक्वार्टरदेखि बाहिनीभित्र रहेको भण्डारण महाशाखामा आगो लाग्नुले सुरक्षाको प्रश्न उब्जाएको छ ।
सशस्त्रलाई विपद् उद्धार तथा आगलागी नियन्त्रणको स्पेसल फोर्सका रूपमा लिइन्छ । तर यस्ता घटना भने पटकपटक दोहोरिरहन्छन् ।
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