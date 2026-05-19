नारायणी र भोटेकोशी नदीबाट दुई जनाको उद्धार

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- सशस्त्र प्रहरीले पूर्वी नवलपरासीस्थित नारायणी नदीबाट ६२ वर्षीय झनक प्रसाद पौडेलको सकुशल उद्धार गरेको छ ।
- सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी नदीको बीच भागमा अड्किएका २३ वर्षीय सन्जिव बिकलाई सशस्त्र प्रहरीले सकुशल उद्धार गरेको छ ।
४ असार, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीले नारायणी र भोटेकोशी नदीबाट दुई जनालाई उद्धार गरेको छ ।
पूर्वी नवलपरासीको देवचुली नगरपालिका–११ धारापानी बस्ने ६२ वर्षीय झनक प्रसाद पौडेललाई आज बिहान सशस्त्र प्रहरीले नारायणी नदीबाट उद्धार गरेको हो ।
सशस्त्र प्रहरी बल ३१ नम्बर गुल्म पूर्वी नवलपरासीबाट खटिएको टोलीले उनलाई मोटर बोटको सहयोगमा उद्धार गरेको सशस्त्र प्रहरीका सहायक प्रवक्ता एवम् डीएसपी शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिए ।
उद्धार गरेर उनलाई उपचारका लागि चितवन पठाइएको छ । उनको अवस्था भने सामान्य रहेको बताइएको छ ।
त्यसैगरी सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका–२ लार्चास्थित भोटेकोशी नदीको बीच भागमा अड्किएका एक जनाको आजै सशस्त्र प्रहरीले सकुशल उद्धार गरेको छ ।
सोही गाउँपालिका–१ लिस्ती बस्ने २३ वर्षीय सन्जिव बिकलाई नदीले बगाएको थियो । त्यसको जानकारी पाउनासाथ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोडर आउट पोष्ट तातोपानीबाट टोली खटिएको थियो ।
उनलाई नदीको बिच भागमा रहेको ढुङ्गामा अड्किएको अवस्थामा उद्धार गरेर उपचारका लागि धुलिखेल अस्पताल पठाइएको सशस्त्र प्रहरीका सहप्रवक्ता एवम् डिएसपी थापाले जानकारी दिए ।
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