+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

भन्सार कार्यालय नहुँदा ठोरीको पर्यटन संकटमा

भारतीय सवारी प्रवेशमा रोकसँगै स्थानीय आक्रोशित

मधेशको प्रशिद्ध पर्यटकीय क्षेत्र पर्साको ठोरीमा भारतीय नम्बर प्लेटका चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन प्रवेशमा रोक लगाएसँगै त्यहाँको पर्यटन प्रभावित भएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १९ गते २१:३२

१९ असार, ठोरी (पर्सा) । मधेशको प्रशिद्ध पर्यटकीय क्षेत्र पर्साको ठोरीमा भारतीय नम्बर प्लेटका चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन प्रवेशमा रोक लगाएसँगै त्यहाँको पर्यटन प्रभावित भएको छ ।

शुक्रबारदेखि अचानक भारतीय चारपाङ्ग्रेमा रोक लगाएसँगै यहाँको पर्यटन, व्यापार तथा स्थानीय जनजीवनमा गम्भीर असर परेको हो ।

सीमा सुरक्षा बल (बीओपी) ठोरीले जिल्ला कमान्डको निर्देशन भन्दै भन्सार प्रक्रिया पूरा नगरी नेपाल प्रवेश गर्न खोजेका भारतीय सवारीसाधनलाई सीमाबाटै फिर्ता पठाउन थालेपछि नेपाल भ्रमणको उत्साह बोकेर आएका भारतीय पर्यटकहरू निराश हुँदै भारतको भिखना ठोरीबाटै फर्किन बाध्य भएका हुन् ।

वर्षौंदेखि ठोरी नाका भारतीय पर्यटकका लागि सहज प्रवेशद्वारका रूपमा परिचित रहँदै आएको थियो । दैनिक सयौँको संख्यामा भारतीय पर्यटक यही नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरी ठोरीको प्राकृतिक सौन्दर्य, धार्मिक स्थल, वन्यजन्तु, ग्रामीण पर्यटन तथा विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यको अवलोकन गर्दै स्थानीय होटल, रेष्टुरेन्ट, पसल तथा यातायात व्यवसायलाई चलायमान बनाउँदै आएका थिए ।

तर शुक्रबार बिहानैदेखि देखिएको यो अवस्थाले पर्यटन व्यवसायी मात्र होइन, स्थानीय सर्वसाधारणसमेत चिन्तित बनेका छन् ।

ठोरीमा नेपाल सरकारको अमृत छोटी भन्सार कार्यालयको भवन आज पनि उभिएको छ, तर सेवा भने बन्द छ । कार्यालयको संरचना भएर पनि सेवा सञ्चालन नहुँदा राज्यको उपस्थितिमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

स्थानीयका अनुसार गत वर्षदेखि भन्सार कार्यालय बन्द भएपछि भारतीय सवारीसाधनको वैधानिक प्रवेशको व्यवस्था नै ठप्प बनेको हो । जसले सीमा क्षेत्रमा अन्योल सिर्जना भएको छ । यसको प्रत्यक्ष मार पर्यटन र स्थानीय अर्थतन्त्रले खेप्नुपरेको छ ।

ठोरीमै भन्सार सेवा सञ्चालनमा रहेको भए भारतीय पर्यटकले सहज रूपमा राजस्व तिरेर नेपाल प्रवेश गर्नसक्ने स्थानीय बताउँछन् । ‘सरकारलाई राजस्व पनि प्राप्त हुने थियो र पर्यटक पनि फर्किनुपर्ने अवस्था आउने थिएन,’ ठोरीका एक स्थानीयले भने, ‘तर राज्यको बेवास्ताका कारण अहिले न सरकारले राजस्व पाएको छ, न स्थानीयले पर्यटक, न त पर्यटकले नेपाल भ्रमणको अवसर नै ।’

भन्सार कार्यालय बन्द भएपछि स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल, उद्योगी–व्यवसायी, पर्यटनकर्मी तथा नागरिक समाजले पटक–पटक सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएपनि कुनै ठोस पहल हुननसकेको गुनासो छ । जनप्रतिनिधिले विभिन्न मञ्चबाट भन्सार पुन: सञ्चालनको माग उठाए पनि निर्णय कार्यान्वयनमा नआउँदा स्थानीयमा निराशा बढ्दै गएको छ ।

भारतीय पर्यटकको आगमनमा आएको कमीले होटल व्यवसाय, रेस्टुरेन्ट, खुद्रा व्यापार, स्थानीय यातायात, कृषि उपजको बिक्री तथा दैनिक मजदुरीसमेत प्रभावित हुन थालेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

ठोरीको पर्यटन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड

उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड
‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’

‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’
भारतीय सुरक्षाकर्मीको बन्दुक निस्तेज पारेकी नुरजहाँ बेगमको माइतीघर यात्रा

भारतीय सुरक्षाकर्मीको बन्दुक निस्तेज पारेकी नुरजहाँ बेगमको माइतीघर यात्रा
संविधान संशोधनमा उल्लेख्य काम, पर्याप्त शंका

संविधान संशोधनमा उल्लेख्य काम, पर्याप्त शंका
श्रीमती हत्याबारे ‘नेपाली ब्रो’ को बयान : घाँटी रेटेर मारेँ, चक्कु बारीमा फालेँ

श्रीमती हत्याबारे ‘नेपाली ब्रो’ को बयान : घाँटी रेटेर मारेँ, चक्कु बारीमा फालेँ
सुशासनकै गाडीले कतै लेन त मिचेन ?

सुशासनकै गाडीले कतै लेन त मिचेन ?
‘सिस्टम’ पर्खिरहेको सार्वजनिक यातायात

‘सिस्टम’ पर्खिरहेको सार्वजनिक यातायात

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

5 Stories
हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories
के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

6 Stories
प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

8 Stories
असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित