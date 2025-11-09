कांग्रेस नेता निधि र कोइरालाबीच भेटवार्ता

२० असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि र डा. शेखर कोइरालाबीच भेट भएको छ । संस्थापन इतर समूहका शीर्ष नेताहरूको बैठक सम्पन्न भएको एक दिनपछि शनिबार दुई नेताबीच भेट भएको हो ।
नेता कोइराला पूर्वउपसभापति निधिलाई भेट्न उनको बानेश्वर हाइटस्थित निवास पुगेका थिए । उनीहरूबीच झण्डै एक घण्टा छलफल भएको निधिनिकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
‘खड्का निवासमा शुक्रबार भएको छलफल, पार्टीलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने विषयमा छलफल भयो,’ स्रोतले भने, ‘घीयताबारे रास्वपा महाधिवेशनमा उठेको विषयमा पनि कुरा भयो ।’
यसअघि बिहीबार निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई भेट्न कोइराला गल्फुटार पुगेका थिए ।
कोइरालासँगको भेट पछि बिहीबार नै नेता खड्का र पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाबीच महाराजगञ्जस्थित कोइराला निवासमा छलफल भएको थियो ।
बिहीबार नै पूर्वउपसभापति निधि, पूर्वमहामन्त्री कोइराला र अर्का पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहबीच पनि छलफल भएको थियो । छलफलपछि खड्काले नेतृत्व गरेको संस्थापन इतर समूहको बैठक शुक्रबार गल्फुटारमा बसेको थियो ।
बैठकले २२ असारमा चुनदेवीमा खोलिएको सम्पर्क कार्यालयमा बैठक बोलाएर राष्ट्रिय भेलाबारे छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
गल्फुटार बैठकपछि नेता मीन विश्वकर्माले २२ असारमा बस्ने बैठकले राष्ट्रिय भेलाको मिति तय गर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । गल्फुटार बैठकमा शेखर कोइराला भने उपस्थित थिएनन् ।
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