फेवातालमा अलपत्र पर्यटकको सकुशल उद्धार

२० असार, पोखरा । पोखराको पर्यटकीय गन्तव्य फेवातालमा कायकिङ गर्ने क्रममा हावाहुरीका कारण तालको बीचमा अलपत्र परेकी एक युवतीको सशस्त्र प्रहरी बलले सकुशल उद्धार गरेको छ ।
काठमाडौँको नारायणटार स्थायी घर भई पोखरा घुम्न आएकी २३ वर्षीया रितिका फुयाल फेवातालमा कायकिङ गरिरहेकी थिइन् ।
सोही क्रममा अचानक आएको तीव्र हावाहुरीका कारण उनी तालको बीच भागमा अड्किएर अलपत्र परेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीले उद्धार गरेको हो ।
उनको अवस्था सामान्य रहेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ ।
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