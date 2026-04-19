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फेवातालमा अलपत्र पर्यटकको सकुशल उद्धार

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २० गते १४:०९

२० असार, पोखरा । पोखराको पर्यटकीय गन्तव्य फेवातालमा कायकिङ गर्ने क्रममा हावाहुरीका कारण तालको बीचमा अलपत्र परेकी एक युवतीको सशस्त्र प्रहरी बलले सकुशल उद्धार गरेको छ ।

काठमाडौँको नारायणटार स्थायी घर भई पोखरा घुम्न आएकी २३ वर्षीया रितिका फुयाल फेवातालमा कायकिङ गरिरहेकी थिइन् ।

सोही क्रममा अचानक आएको तीव्र हावाहुरीका कारण उनी तालको बीच भागमा अड्किएर अलपत्र परेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीले उद्धार गरेको हो ।

उनको अवस्था सामान्य रहेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ ।

फेवाताल
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