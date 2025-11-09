अर्घाखाँचीमा सर्प खेलाउँदा युवकको मृत्यु

२० असार, अर्घाखाँची । अर्घाखाँचीमा सर्प खेलाउदा एक युवकको ज्यान गएको छ ।
छत्रदेव गाउँपालिका–१ चिदिका बडडाँडाका २३ वर्षीय पुष्कर कुमालको सर्पले टोकेपछि उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रमुख डिएसपी दिवस जिसीले जानकारी दिएका छन् ।
कुमालले सर्प समातेर खेलाउने क्रममा शुक्रबार साँझ अचानक सर्पले टोकेपछि उनी गम्भीर घाइते भएका थिए ।
सर्पले टोके लगत्तै उनलाई उपचारका लागि बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल लगिएकोमा अस्पताल पुग्नासाथ चिकित्सकले उनको मृत्यु भइसकेको घोषणा गरेका थिए ।
घटनापछि स्थानीयवासीले सर्पसँग खेल्ने, समात्ने वा अनावश्यक रूपमा जिस्क्याउने कार्य अत्यन्त जोखिमपूर्ण हुने भएकाले यस्ता गतिविधिबाट टाढा रहन सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।
सर्प देखिएमा आफैं समात्ने प्रयास नगरी सम्बन्धित निकाय वा उद्धारकर्मीको सहयोग लिन उनीहरूको सुझाव छ ।
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