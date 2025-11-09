+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

डरले नबोल्नेवाला होइनौं, केही महिनापछि आन्दोलनमा जान्छौं : प्रचण्ड

‘नेपालबाट भूराजनीतिमाथि हस्तक्षेप गर्न ठूलो डिजाइन र षडयन्त्रअन्तर्गत काम भएको छ’

‘यो निकै ठूलो डिजाइन र षडयन्त्रअन्तर्गत नेपालको भूराजनीतिमाथि हस्तक्षेप गरेर भारत र चीनलाई कन्ट्रोल गर्ने र यहाँ एउटा बेस बनाउने इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत भएको हो भन्ने कुरा बुझ्न केही गाह्रो छैन ।’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २० गते १९:४०

२० असार, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपालमा भूराजनीतिक खेलका लागि ठूलो षडयन्त्र भएको टिप्पणी गरेका छन् । शनिबार बुटवलमा आयोजित पार्टीको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले रास्वपा त्यसैको उपज रहेको दाबी गरेका हुन् ।

‘यो कुनै सुशासनको निम्ति गरिएको होइन, यो कुनै राम्रो उद्देश्यको निम्ति गरिएको छैन,’ प्रचण्डले भने, ‘यो निकै ठूलो डिजाइन र षडयन्त्रअन्तर्गत नेपालको भूराजनीतिमाथि हस्तक्षेप गरेर भारत र चीनलाई कन्ट्रोल गर्ने र यहाँ एउटा बेस बनाउने इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत भएको हो भन्ने कुरा बुझ्न केही गाह्रो छैन ।’

जेसुकै भएपछि रास्वपाको बहुमत आएकाले तत्काल राम्रो कामको विरोध आफूबाट नहुने भनेको उनले बताए । ‘बहुमत आयो रास्वपाको, राम्रो काम गर्ने कुराको हाम्रो विरोध हुँदैन, गलत काम गर्‍यौं भने विरोध हुन्छ भनेर सुरुमा त्यसरी भन्यौं । किनकि जनताबाट एक खालको त्यसरी बनाइएको छ,’ उनले भने ।

जनतामा ठूलो भ्रम रहेकाले अहिले सत्य कुरा बोलेपनि पत्याउने र सुन्ने अवस्था नरहेको प्रचण्डले टिप्पणी गरे ।

‘यति ठूलो भ्रम सिर्जना भएको छ मानिसहरूमा, त्यसमा पनि युवाहरूमा अझ बढी । यहाँ विरोध गरेर सुन्नेवाला छैन कोही, तपाईँ जतिसुकै साँचो कुरा भन्नुस्,’ उनले भने, ‘बडो विचित्र हुँदो रहेछ त्यो अल्गोरिदम या सामाजिक सञ्जालबाट गरिने अल्गोरिदम् म्यानुपुलेसन पनि त्यहाँ थुप्रै चिज हुने रहेछ ।’

अहिले आफूले पनि गतिलोसँग नबोलेको र कार्यकर्ता पनि बोल्न हिचकिचाएको प्रचण्डले समीक्षा सुनाए । ‘बोल्नेबेला आउला भनेर बसिया छ, बोलिन्छ । बोलिन्छ मात्र होइन, जरुरी पर्दा राम्रैसँग लडिन्छ, हेर्नुहोला केही महिनापछि हामी आन्दोलनमा जान्छौं नै,’ उनले भने ।

आफू डरले नबोल्ने मान्छे नरहेको पनि उनले दाबी गरे । अगाडि भने, ‘हामी डरले नबोल्नेवाला मान्छे होइनौं ।’

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सरकारबारे प्रचण्ड- भ्रम छरिएको थियो, १०० दिन पूर्ण असफल भयो

सरकारबारे प्रचण्ड- भ्रम छरिएको थियो, १०० दिन पूर्ण असफल भयो
आज एउटै मञ्चबाट भाषण गर्दै ओली, प्रचण्ड र माधव नेपाल

आज एउटै मञ्चबाट भाषण गर्दै ओली, प्रचण्ड र माधव नेपाल
झलनाथतर्फ लक्षित गर्दै प्रचण्ड- प्रतिक्रियावादीलाई फाइदा पुग्नेगरी कचिंगल पैदा नगरौं

झलनाथतर्फ लक्षित गर्दै प्रचण्ड- प्रतिक्रियावादीलाई फाइदा पुग्नेगरी कचिंगल पैदा नगरौं
पूर्वप्रधानमन्त्रीत्रय प्रचण्ड, माधव र झलनाथसँग संविधान संशोधन कार्यदलको छलफल

पूर्वप्रधानमन्त्रीत्रय प्रचण्ड, माधव र झलनाथसँग संविधान संशोधन कार्यदलको छलफल
प्रचण्डको स्वास्थ्य ‘सुधारोन्मुख’

प्रचण्डको स्वास्थ्य ‘सुधारोन्मुख’
प्रचण्ड अस्वस्थ, गणतन्त्र दिवस समारोहमा अनुपस्थित

प्रचण्ड अस्वस्थ, गणतन्त्र दिवस समारोहमा अनुपस्थित

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड

उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड
‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’

‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’
भारतीय सुरक्षाकर्मीको बन्दुक निस्तेज पारेकी नुरजहाँ बेगमको माइतीघर यात्रा

भारतीय सुरक्षाकर्मीको बन्दुक निस्तेज पारेकी नुरजहाँ बेगमको माइतीघर यात्रा
संविधान संशोधनमा उल्लेख्य काम, पर्याप्त शंका

संविधान संशोधनमा उल्लेख्य काम, पर्याप्त शंका
श्रीमती हत्याबारे ‘नेपाली ब्रो’ को बयान : घाँटी रेटेर मारेँ, चक्कु बारीमा फालेँ

श्रीमती हत्याबारे ‘नेपाली ब्रो’ को बयान : घाँटी रेटेर मारेँ, चक्कु बारीमा फालेँ
सुशासनकै गाडीले कतै लेन त मिचेन ?

सुशासनकै गाडीले कतै लेन त मिचेन ?
‘सिस्टम’ पर्खिरहेको सार्वजनिक यातायात

‘सिस्टम’ पर्खिरहेको सार्वजनिक यातायात

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

5 Stories
हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories
के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

6 Stories
प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

8 Stories
असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित