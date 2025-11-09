+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नेपाली कांग्रेसले १५ औं महाधिवेशनमा प्रविधिलाई प्राथमिकता दिने

नेपाली कांग्रेसले आगामी १५ औं केन्द्रीय महाधिवेशनलाई प्रविधिमैत्री र कागजविहीन बनाउने निर्णय गरेको छ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २१ गते १७:२७

२१ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आगामी १५ औं केन्द्रीय महाधिवेशनलाई प्रविधिमैत्री र कागजविहीन (पेपरलेस) बनाउने निर्णय गरेको छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिको बैठकले निर्वाचन प्रक्रियामा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै ‘डिजिटलाइजेशन’ वा विद्युतीय भोटिङ मेसिन (ईभीएम) प्रविधिलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा समितिका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले महाधिवेशनलाई स्वच्छ र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।

यस्तो छ विज्ञप्ति 

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिको बैठक समितिका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा आज नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय, बी.पी. स्मृति भवन, बी.पी. नगर ललितपुरमा वस्यो । उक्त बैठकले नेपाली कांग्रेसको १५ औं केन्द्रीय महाधिवेशन तोकिएको समयावधी भित्र स्वच्छ, निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि यस पूर्व केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा रहनु भएका संयोजकज्यू, सदस्यज्यूहरु तथा निर्वाचन अधिकृतको भूमिकामा रहनु भएका आदरणीय व्यक्तित्वहरुको अनुभव, राय सल्लाह, सुझाव लिदै सरोकारवाला सबै समुहलाई सकारात्मक सहयोगको लागि अनुरोध गर्दै देहाय बमोजिमको निर्णय गरी नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति समक्ष जानकारीका लागि पेश गर्ने निर्णय गर्दछ :

बैठकको निर्णय

१. नेपाली कांग्रेसको १५ औं केन्द्रीय महाधिवेशनमा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने लक्ष्य लिएको छ । साथै, निर्वाचन प्रक्रियालाई डिजिटलाइजेशन अर्थात पेपरलेस प्रविधि वा इ.भि. एम. प्रविधिलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाउने निर्णय गर्दछ ।

२. निर्वाचन प्रक्रिया शुरु भइसकेपछि निर्वाचन सम्बन्धी आचारसंहिता लागू हुने भएकोले निर्वाचन अवधीमा विधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा वाहेक निर्वाचन आचारसंहिता पूर्ण रुपमा पालना गर्न केन्द्रीय कार्यसमिति लगायत सबै तह र निकायहरुलाई आग्रह गर्ने निर्णय गर्दछ ।

३. निर्वाचन कार्यमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका काठमाण्डौ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका निर्वाचन अधिकृत, त्यसैगरी उक्त जिल्लाहरु अन्तर्गत रहेका १५ वटै निर्वाचन क्षेत्र तथा महानगरपालिका एवं नगरपालिकाहरुमा महिला कानुन व्यवसायीहरुलाई निर्वाचन अधिकृतको रुपमा प्राथमिकताका साथ खटाइने निर्णय गर्दछ ।

४. निर्वाचन कार्यमा स्वयंसेवकको रुपमा सहयोग गर्न कानुन व्यवसायी तथा अन्य पेशागत समुहलाई आह्वान गरी रोष्टर तयार गर्ने र रोस्टरमा रहेका व्यक्तिहरुलाई अभिमुखीकरण (Orientation) कार्यक्रममा संलग्न गराई निर्वाचन अधिकृतको रुपमा खटाउने निर्णय गर्दछ ।

राजु कटुवाल
सदस्य सचिव

नेपाली काँग्रेस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रतिनिधिसभाबाट पारित नियमावलीविरुद्ध अदालत जाँदै कांग्रेस

प्रतिनिधिसभाबाट पारित नियमावलीविरुद्ध अदालत जाँदै कांग्रेस
संविधानसभा सदस्य अञ्जना ताम्लीसहित १९ जनाले छाडे कांग्रेस

संविधानसभा सदस्य अञ्जना ताम्लीसहित १९ जनाले छाडे कांग्रेस
कांग्रेसको समीक्षा- शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूची कार्यान्वयनमा सरकार असफल

कांग्रेसको समीक्षा- शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूची कार्यान्वयनमा सरकार असफल
कांग्रेस विवाद : असार २५ सम्म निर्णय लिन संस्थापनलाई शेखरको अल्टिमेटम

कांग्रेस विवाद : असार २५ सम्म निर्णय लिन संस्थापनलाई शेखरको अल्टिमेटम
कांग्रेस नेता निधि र कोइरालाबीच भेटवार्ता

कांग्रेस नेता निधि र कोइरालाबीच भेटवार्ता
बागमती कांग्रेसको विवाद मिलाउन महामन्त्री घिमिरे हेटौंडामा, संसदीय दलको बैठक बोलाइयो

बागमती कांग्रेसको विवाद मिलाउन महामन्त्री घिमिरे हेटौंडामा, संसदीय दलको बैठक बोलाइयो

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो

पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो
उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड

उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड
‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’

‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’
भारतीय सुरक्षाकर्मीको बन्दुक निस्तेज पारेकी नुरजहाँ बेगमको माइतीघर यात्रा

भारतीय सुरक्षाकर्मीको बन्दुक निस्तेज पारेकी नुरजहाँ बेगमको माइतीघर यात्रा
संविधान संशोधनमा उल्लेख्य काम, पर्याप्त शंका

संविधान संशोधनमा उल्लेख्य काम, पर्याप्त शंका
श्रीमती हत्याबारे ‘नेपाली ब्रो’ को बयान : घाँटी रेटेर मारेँ, चक्कु बारीमा फालेँ

श्रीमती हत्याबारे ‘नेपाली ब्रो’ को बयान : घाँटी रेटेर मारेँ, चक्कु बारीमा फालेँ
सुशासनकै गाडीले कतै लेन त मिचेन ?

सुशासनकै गाडीले कतै लेन त मिचेन ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

5 Stories
हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories
के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

6 Stories
प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

8 Stories
असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित