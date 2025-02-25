विश्वकपबाट बाहिरिएपछि पोर्चुगलको मुख्य प्रशिक्षक भन्छन्ः आज भाग्य हाम्रो पक्षमा थिएन

२३ असार, काठमाडौं । स्पेनसँगको हारपछि पोर्चुगलका मुख्य प्रशिक्षक रोबर्टाे मार्टिनेजले आज भाग्य आफ्नो पक्षमा नरहेको बताएका छन् ।
स्पेनसँग पराजित हुँदै फिफा विश्वकप २०२६ बाट बाहिरिएपछि पोर्चुगलका मुख्य प्रशिक्षक मार्टिनेजले भाग्यको मात्र साथ नमिलेको बताएका हुन् ।
‘हामी विश्वकप जित्ने बलिया दावेदारमध्ये एक टोलीविरुद्ध खेलिरहेका थियौँ । सायद हामीलाई अलिकति भाग्यको मात्र साथ नमिलेको हो । आज भाग्य हाम्रो पक्षमा थिएन । तर यो एकदमै प्रतिस्पर्धात्मक खेल थियो,’ उनले भने ।
स्पेनविरुद्ध राम्रो रक्षात्मक खेल खेलको प्रशिक्षक मार्टिनेजले उल्लेख गरे ।
‘पोर्चुगिज जनताले यो टोली र यी खेलाडीहरूमाथि गर्व गर्न सक्छन् । यो वास्तवमै ठूलो दुर्भाग्य हो । हाम्रो प्रहार पनि क्रसबारमा ठोकिएको थियो । मलाई लाग्छ हामी खेललाई एक्स्ट्रा टाइममा लैजान योग्य थियौँ । हामीले राम्रो रक्षात्मक खेल खेल्यौं ।
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