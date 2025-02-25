अन्तिम १६ बाट बाहिरिए ३ वटै आयोजक राष्ट्र

२३ असार, काठमाडौं । तीनवटै आयोजक राष्ट्र फिफा विश्वकप २०२६ बाट बाहिरिएका छन् ।
जारी विश्वकपमा आयोजक राष्ट्रको रुपमा रहेका अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिको अन्तिम १६ बाट बाहिरिएका हुन् ।
मंगलबार बिहान भएको खेलमा बेल्जियमसँग ४-१ ले पराजित हुँदै अमेरिका प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको हो । समूह चरणमा अष्ट्रेलिया र पाराग्वेलाई पराजित गरेको अमेरिका टर्कीएसँग पराजित भएको थियो । समूह विजेता बन्दै अन्तिम ३२ मा पुगेको अमेरिकाले बोस्निया तथा हर्जगोभिनालाई पराजित गर्दै अन्तिम १६ मा पुगेको थियो ।
अपराजित रहँदै नकआउटमा पुगेको मेक्सिको इंग्ल्यान्डसँग पराजित हुँदा अन्तिम १६ मा रोकिन पुग्यो । समूह चरणमा दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण कोरिया र चेक रिपब्लिकलाई पराजित गरेको मेक्सिकोल अन्तिम ३२ मा इक्वेडरलाई हराएको थियो । अन्तिम १६ मा इंग्ल्यान्डसँग हार्दा मेक्सिकोको सपना पनि पूरा हुन सकेन ।
समूह चरणमा एक जित, एक हार र एक बराबरी खेलेको क्यानडाले अन्तिम ३२ मा सहज प्रतिस्पर्धी पायो । घरेलु मैदानमा दक्षिण अफ्रिकालाई हराउँदै क्यानडाले पहिलोपटक नकआउट चरणमा जित दर्ता गर्यो । तर, अन्तिम १६ मा मोरक्कोसँग पराजित हुँदा क्यानडाको विश्वकप यात्रा टुंगिन पुग्यो ।
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