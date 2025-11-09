कानुन मन्त्रालय पुग्यो एकीकृत कृषि विधेयक

२२ असार, काठमाडौं । सरकारले कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर एकीकृत कृषि ऐन बनाउने तयारी गरेको छ । यसका लागि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले विधेयक तयार पारेर अगाडि बढाएको छ ।
‘कृषि विधेयक तयार गरी राय सुझावका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ,’ कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले जानकारी दिइन् ।
मन्त्रालयगत बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूको राष्ट्रिय सभामा जवाफ दिने क्रममा उनले यसबारे जानकारी दिएकी हुन् ।
नेपालमा उत्पा िदन कृषि उपजको न्यूनतम मुल्य तोक्ने, बजार सुनिश्चित गर्ने र निर्यात गर्ने वस्तुका सन्दर्भमा पनि सरकारले काम गरिरहेको उनले बताइन् ।
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