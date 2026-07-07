पहिलो हाफमा अर्जेन्टिना एक गोलले पछि

२३ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को राउन्ड अफ १६ अन्तर्गतको खेलमा इजिप्टले साविक विजेता अर्जेन्टिनाविरुद्ध एक गोलले अग्रता लिएको छ ।
अमेरिकाको एटलान्टा स्टेडियममा जारी खेलको पहिलो हाफकाे खेल सकिँदा इजिप्ट एक गोलले अघि छ ।
खेलको १५औं मिनेटमा इजिप्टका यासर इब्राहिमले हेडरमार्फत गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाएका हुन् ।
२१औं मिनेटमा पाएको पेनाल्टीमा भने अर्जेन्टिनाले गोल गर्न सकेन । अर्जेन्टिनाका लियोनल मेसीको पेनाल्टी प्रहार इजिप्टका गोलकिपर मुस्तफा शोबिरले रोक्न सफल भए ।
अर्जेन्टिनाका अन्य धेरै प्रहारलाई गोलकिपर मुस्तफाले असफल बनाइदिएका छन् ।
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