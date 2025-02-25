पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा कोलम्बिया र स्विट्जरल्यान्ड

२४ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को राउण्ड अफ १६ को अन्तिम खेलमा अहिले कोलम्बिया र स्विट्जरल्यान्ड खेलिरहेका छन् ।
क्यानडाको बिसी प्लेस भ्यानकुभर स्टेडियममा जारी खेलको पहिलो हाफको खेल सकिँदा दुवैतर्फबाट गोल हुन सकेको छैन ।
२४ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को राउण्ड अफ १६ को अन्तिम खेलमा अहिले कोलम्बिया र स्विट्जरल्यान्ड खेलिरहेका छन् ।
क्यानडाको बिसी प्लेस भ्यानकुभर स्टेडियममा जारी खेलको पहिलो हाफको खेल सकिँदा दुवैतर्फबाट गोल हुन सकेको छैन ।
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