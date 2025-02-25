इजिप्टका प्रशिक्षक भन्छनः अर्जेन्टिनाबाट रेफ्रीमाथि ठुलो दबाब सिर्जना गरिएको जस्तो देखिन्थ्यो

२४ असार, काठमाडौं । इजिप्टका प्रशिक्षक होसाम हसनले विश्वकपको अन्तिम १६ मा अर्जेन्टिनासँग ३–२ को पराजय भोग्नुपरेपछि आफ्नो टोली अन्यायको सिकार भएको बताएका छन् ।
खेलपछिको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रशिक्षक हसनले फिफा लियोनल मेसीलाई प्रतियोगितामा टिकाइराख्नू चाहेको आरोप लगाएका हुन् ।
उनले भने, ‘हामीले मैदानमा सम्मान वा फियर प्ले देख्न पाएनौँ । एउटा पेनाल्टी दिइएन र हाम्रो पक्षमा पेनाल्टी हुनुपर्ने दोस्रो घटनालाई त भिएआरले जाँचसम्म गरेन । हाम्रो दोस्रो गोललाई कुन विलासी कारणले हो । अचम्म लाग्दो गरी रद्द गरियो ।’
अर्जेन्टिनाले रेफ्रीमाथि ठूलो दबाब सिर्जना गरेको प्रशिक्षक हसनको दाबी थियो । ‘अर्जेन्टिनाको तर्फबाट रेफ्रीमाथि ठुलो दबाब सिर्जना गरिएको जस्तो देखिन्थ्यो । जसले गर्दा यो नतिजा आयो,’ उनले भने ।
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