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गोविन्दबहादुर कार्की मुख्यसचिवमा नियुक्त

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २४ गते १६:४७

२४ असार, काठमाडौं । सरकारले गोविन्दबहादुर कार्कीलाई मुख्यसचिव नियुक्त गरेको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई मुख्यसचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

कार्की यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव थिए । उनी प्रधानमन्त्री कार्यालयको सुशासन महाशाखा हेर्थे ।

सचिवमा बढुवा भएको दुई वर्षमै उनी मुख्यसचिव बन्न सफल भएका हुन् ।

भोजपुरका उनी सचिव बनेपछि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हालेका थिए । त्यसअघि उनी ल्हासाको महावाणिज्यदूत समेत भइसकेका व्यक्ति हुन् ।

उनीसँग कोशी प्रदेश मन्त्रालयमा पनि सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव पनि छ । उनले बागमती प्रदेशमा कामु प्रमुखको रुपमा पनि काम गरेका थिए ।

२०२७ पुसमा जन्मेका उनी २०७० सालमा सहसचिव भएका थिए ।

गोविन्दबहादुर कार्की
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