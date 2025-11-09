श्रममन्त्री यादव र इजरायली राजदूतबीच भेटवार्ता

२४ असार, काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादव र नेपालका लागि इजरायली राजदूत स्मुलिम एरी बासबीच भेटवार्ता भएको छ ।
बुधबार मन्त्रालयमा भएको द्विपक्षीय भेटवार्तामा पछिल्लो समय इजरायल जाने नेपाली श्रमिकलाई देखा परेका समस्या समाधान गर्न छलफल भएको मन्त्री यादवको सचिवालयले जनाएको छ ।
भेटमा इजरायल जान इच्छुक श्रमिकलाई केन्द्रित गरेर स्वास्थ्य जाँच र भाषा परीक्षाको विषयमा छलफल भएको हो ।
छलफलमा दुवै जनाले द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्दै श्रमिकका समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
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