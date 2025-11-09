+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

इरानमाथि अमेरिकाको हवाई आक्रमण, इरानले भन्यो– निर्भीकताका साथ जवाफ दिन्छौं

इरानसँग थप वार्ता गर्नु समयको बर्बादी : ट्रम्प

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २५ गते ८:५८

२५ असार, काठमाडौं । अमेरिकाले इरानमाथि नयाँ चरणको आक्रमण सुरु गरेको छ । इरानमाथिको नयाँ आक्रमणपछि ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’मा लेखेका छन्, ‘यो इरानले हिजो जहाजमाथि गरेको बम आक्रमणको बदला हो । यदि फेरि यस्तो भयो भने यसको परिणाम अझ खराब हुनेछ ।’

इरानको सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार देशको दक्षिणी क्षेत्रका केही स्थानमा विस्फोटका आवाज सुनिएका छन् । स्ट्रेट अफ हर्मुज (होर्मुज जलडमरू) नजिक रहेका सिरिक र बन्दर अब्बासजस्ता बन्दरगाह सहरहरूमा विस्फोटका आवाज सुनिएको बीबीसीले जनाएको छ ।

इरानको तटीय क्षेत्रमा रहेका कोनारक र चाबहार लगायतका स्थानमा पनि विस्फोटको आवाज सुनिएको छ । इरानी सरकारी टेलिभिजनले बन्दर अब्बासमा आठ वटा विस्फोट भएको र दक्षिणी इरानका सिरिक तथा जास्क बन्दरगाहमा दुई वटा क्षेप्यास्त्र प्रहार भएको जनाएको छ ।

त्यसैगरी, इरान र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) बीच लामो समयदेखि स्वामित्व विवाद रहेको अबु मुसा टापुमा पनि दुई वटा प्रहार भएको इरानी सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । इरानको बन्दर अब्बासमा हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय पारिएको छ ।

क्षतिको पूर्ण विवरण आउन बाँकी

अमेरिकी आक्रमणबाट भएको क्षतिको पूर्ण विवरण सार्वजनिक भएको छैन । तर इरानी सञ्चारमाध्यमहरूले चाबहारमा विद्युत् अवरुद्ध भएको र बुसेहरमा इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कर्प्स (आईआरजीसी) को ब्यारेकमा आगलागी भएको बताएका छन् ।

इरानी समाचार संस्था आईएसएनएका अनुसार चाबहारमा काटिएका तीनमध्ये दुई वटा विद्युत् लाइन पुन: सञ्चालनमा आएका छन् भने तेस्रो लाइन पनि चाँडै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ ।

इरानले अहिलेसम्म पछिल्लो अमेरिकी आक्रमणबारे औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । तर यसअघि उच्च अधिकारीहरूले अमेरिकाबाट कुनै पनि आक्रमण भए तत्काल जवाफ दिने चेतावनी दिएका थिए ।

अमेरिकी सेनाको केन्द्रीय कमान्ड (सेन्टकम) ले यी आक्रमणहरू ‘महत्वपूर्ण जलमार्गमा आवतजावतको स्वतन्त्रतामाथि खतरा सिर्जना गर्ने तेहरानको क्षमतालाई थप कमजोर बनाउन गरिएको’ जनाएको छ ।

सेन्टकमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गमा स्वतन्त्र रूपमा आवतजावत गरिरहेका व्यापारिक जहाज र सर्वसाधारण चालक दलमाथि इरानले गरेको पछिल्लो अनुचित आक्रमणका लागि अमेरिकाले इरानलाई जिम्मेवार ठहराएको छ ।’

बुधबार साँझ एयर फोर्स वनबाट पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले इरानले केही समयअघि आफूहरूसँग सम्पर्क गरेर सम्झौता गर्न ‘निकै इच्छुक’ रहेको बताएका थिए ।

उनले भने, ‘तर मलाई थाहा छैन उनीहरू सम्झौता गर्न योग्य छन् कि छैनन् । मलाई थाहा छैन उनीहरूले सम्झौता पालना गर्छन् कि गर्दैनन्, समस्या यही हो ।’

मंगलबार अमेरिकी सेनाले स्ट्रेट अफ हर्मुजमा तीनवटा तेल ट्यांकरमाथि भएको आक्रमणको जवाफमा ‘शक्तिशाली आक्रमण’ गरेको जनाएको थियो ।

इरानले भन्यो– निर्भीकताका साथ जवाफ फर्काउँछौं, खाडी देशमा सुरक्षा सतर्कता

अमेरिकाले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि खाडी देशहरूमा सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ । कतारले आपतकालीन सुरक्षा सतर्कता जारी गरेको, बहराइनको राजधानी मनामामा विस्फोट भएको र कुवेतले क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन रोकेको समाचार छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

कतारभर आपतकालीन सुरक्षा सतर्कता, बहराइन र कुवेतमा पनि खतराको साइरन बजाइयो

मंगलबार रातिदेखि बुधबारसम्म भएको आक्रमण–प्रत्याक्रमणलाई जुन १७ मा अमेरिका र इरानबीच समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएयताकै सबैभन्दा ठूलो सैन्य तनावका रूपमा हेरिएको छ ।

ट्रम्पले बुधबार इरानसँग गत महिना भएको युद्धविराम सम्झौता समाप्त भएको बताएका थिए । उनले अमेरिकाले गएको राति ‘निकै कडा’ प्रहार गरेको र ‘सम्भवत: आज राति पनि कडा प्रहार’ गर्ने बताएका थिए ।

पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले भने, ‘म अब उनीहरूसँग सम्झौता गर्न चाहन्नँ । उनीहरू फोहोरी फोहोरी र बिरामी मानिस हुन् ।’

यसको जवाफमा इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, ‘हामी अशिष्टताको जवाफ अशिष्टताले दिँदैनौँ, तर कामबाट दिन्छौँ– निर्भीकता र ठूलो साहसका साथ ।’

इरानसँग थप वार्ता गर्नु ‘समयको बर्बादी’ : ट्रम्प

युद्धविराम अन्त्यका लागि पाकिस्तान र स्वीटजरल्याण्डमा भएका वार्तामा अमेरिका र इरानबीच १४ वटा बुँदामा सम्झौता भएको थियो । तीमध्ये युद्धविरामका लागि ६० दिनको अवधि, सो अवधिमा वार्ता जारी राख्ने, स्ट्रेट अफ हर्मुज हुँदै जहाजहरूको सुरक्षित आवतजावत सुनिश्चित गर्ने र अमेरिकाले इरानमाथिका प्रतिबन्ध हटाउने विषय थिए ।

वार्ताका लागि तोकिएको ६० दिनको अवधि अझै पूरा भएको छैन । तर ट्रम्पले थप वार्ता गर्नु ‘समयको बर्बादी’ भएको बताएका छन्।

एमओयूमा हस्ताक्षर भएपछि भएको यो पहिलो अमेरिकी आक्रमण भने होइन । जुन २६ मा पनि अमेरिकाले इरानमाथि आक्रमण गरेको थियो । त्यसअघि स्ट्रेट अफ हर्मुजमा इरानबाट प्रहार गरिएको वस्तुले एउटा मालवाहक जहाजमा क्षति पुर्‍याएको थियो ।

त्यसपछि जुन २७ मा एउटा तेल ट्यांकरमाथि भएको आक्रमणपछि अमेरिकाले थप आक्रमण गरेको थियो । तर महिनाको अन्त्यतिर दुवै पक्षले सैन्य गतिविधि रोक्ने सहमति गरेका थिए ।

अमेरिका इरान तनाव
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कतारभर आपतकालीन सुरक्षा सतर्कता, बहराइन र कुवेतमा पनि खतराको साइरन बजाइयो

कतारभर आपतकालीन सुरक्षा सतर्कता, बहराइन र कुवेतमा पनि खतराको साइरन बजाइयो
इरानमा अमेरिकाको जवाफी हमला, होर्मुज स्ट्रेटमा फेरि तनावसँगै तेलको मूल्य वृद्धि

इरानमा अमेरिकाको जवाफी हमला, होर्मुज स्ट्रेटमा फेरि तनावसँगै तेलको मूल्य वृद्धि
वार्तामा सहभागी इरानी नेतालाई नै इजरायलले हत्या षड्यन्त्र गरेको अमेरिकी दाबी

वार्तामा सहभागी इरानी नेतालाई नै इजरायलले हत्या षड्यन्त्र गरेको अमेरिकी दाबी
इरानले भन्यो- खामेनी हत्याको बदला अवश्य लिनेछौं

इरानले भन्यो- खामेनी हत्याको बदला अवश्य लिनेछौं
ट्रम्पको दोहा वार्ता दाबी इरानद्वारा खारेज

ट्रम्पको दोहा वार्ता दाबी इरानद्वारा खारेज
इरानका मिसाइल र ड्रोन हबमा अमेरिकी आक्रमण, अमेरिकी सैन्य बेसमा इरानी हमला

इरानका मिसाइल र ड्रोन हबमा अमेरिकी आक्रमण, अमेरिकी सैन्य बेसमा इरानी हमला

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘संविधान पढ्न त जान्दिनँ, त्यहाँ सबैको बास हुने लेखेको छ रे’

‘संविधान पढ्न त जान्दिनँ, त्यहाँ सबैको बास हुने लेखेको छ रे’
पत्रकारसँग सुम्निमा किन उदास ?

पत्रकारसँग सुम्निमा किन उदास ?
पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो

पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो
कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा

कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा
उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड

उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड
‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’

‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’
भारतीय सुरक्षाकर्मीको बन्दुक निस्तेज पारेकी नुरजहाँ बेगमको माइतीघर यात्रा

भारतीय सुरक्षाकर्मीको बन्दुक निस्तेज पारेकी नुरजहाँ बेगमको माइतीघर यात्रा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories
एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

7 Stories
बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

5 Stories
हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories
के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित