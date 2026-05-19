ट्रम्पको दोहा वार्ता दाबी इरानद्वारा खारेज

१६ असार, काठमाडौं । इरानको विदेश मन्त्रालयले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कतारको दोहामा इरानसँग वार्ता हुने गरेको दाबी खारेज गरेको छ ।
इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बकाईले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले वार्ताका लागि गरेको दाबी खारेज गरेका हुन् ।
बीबीसीका अनुसार प्रवक्ता इस्माइलले इरान अमेरिकासँग कुनै पनि स्तरमा वार्ता नगर्ने बताएका छन् ।
अमेरिकी प्रतिनिधिहरूको कतार यात्रासँग इरानी प्रतिनिधि मण्डलको यात्राको कुनै सम्बन्ध नरहेको पनि प्रवक्ता इस्माइलले जिकिर गरेका छन् ।
इरानका उपविदेशमन्त्री र प्राविधिक वार्ता टोलीका प्रमुख काजेम गरिबाबादीले पनि यो साता वार्ताको केही योजना नरहेको बताएका छन् ।
यसअघि ट्रम्पले इरानको अनुरोधमा आज (मंगलवार) अमेरिका र इरानी प्रतिनिधिहरू बीच दोहामा छलफल हुने दाबी गरेका थिए ।
व्हाइट हाउसकी प्रेस सचिव क्यारोलाइन लेविटले छलफलमा ट्रम्पका प्रतिनिधि स्टीभ विटकफ र जेरेड कुशनर सहभागी हुने बताएकी थिइन् ।
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