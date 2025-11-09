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सरकारलाई एमालेले भन्यो– गरिबका आसुँ निकै महँगो हुनेछ

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २५ गते ११:५१

२५ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेले सुकुम्बासीको व्यवस्थापन सही तरिकाले हुन नसकेको भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभामा पार्टीको तर्फबाट बोल्नै एमालेकी सांसद एशुदा कुमारी बरालले प्रश्न गरिन्, ‘सुकुम्बासी जनता हुन कि हैनन् ? उहाँहरूले बाँच्न पाउने कि नपाउने ?’

२५ हजार लिएर आफैँ आफ्नो व्यवस्थापन गर भन्ने विषय व्यवहारिक नरहेको उनले बताइन् ।

‘२५ हजार हातमा थमाएर सडकमा धपेदिँदा मानव अधिकार हनन हुन्छ कि हुँदैन ? उहाँहरू स्वतन्त्र पूर्वक बाँच्न पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न ?’, उनले अगाडि थपिन्, ‘यी गरिबका आँसु निकै महंगो हुनेछन् । सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

नेकपा‍ एमाले
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