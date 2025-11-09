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सरकारलाई नेकपाको प्रश्न : विदेशिने युवाको ताँती कहिले घट्छ ?

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २५ गते १२:०३

२५ असार, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी भूमिका खेल्न आग्रह गरेको छ ।

विदेशमा भएका सन्तानले नेपालमा रहेका आमाबुबा समेतलाई भोट दिन भनेको र त्यसआधारमा समेत रास्वपाले दुई तिहाइ बहुमत पाएको भन्दै नेकपाले जनमतको सम्मान गर्न आग्रह गरेको हो ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेकपाकी सांसद भीमकुमारी बुढामगरले विदेशिने युवाको ताँती कहिले घट्छ भनेर सोधिन् । सरकारले १०० दिनमा गरेको कामले नेपालमै रोजगारी सिर्जना हुने वातावरण बन्दै गरेको विश्वास हुन नसकेको उनले बताइन् ।

साथै, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गर्ने तिर नसोच्न पनि सरकारलाई उनको चेतावनी छ ।

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