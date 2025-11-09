सुनको भाउ २ हजार ४ सय रुपैयाँ घट्यो

२४ असार, काठमाडौं । बिहीबार सुनको भाउ तोलामा २ हजार ४ सय रुपैयाँ घटेको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले यस दिनका लागि सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ८४ हजार ७ सय रुपैयाँ तोकेको छ । अघिल्लो दिन २ लाख ८७ हजार १ सय रुपैयाँ थियो । गत बिहीबार सुनको भाउ तोलामा २ लाख ८३ हजार ५ सय रुपैयाँ थियो ।
चाँदीको भाउ तोलामा १६० रुपैयाँ घटेको छ । अघिल्लो दिन ४ हजार ५०० रुपैयाँ रहेको चाँदी आज ४ हजार ३४० रुपैयाँमा झरेको छ । यसअघि गत बिहीबार चाँदी ४ हजार ४५० रुपैयाँ थियो ।
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