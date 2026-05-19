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तोलामा १६ सय रुपैयाँ घट्यो सुन

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ९ गते ११:२७

९ असार, काठमाडौं । मंगलबार सुनको भाउ तोलामा १ हजार ६ सय रुपैयाँ घटेको छ ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले यस दिनका लागि सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ८७ हजार १ सय रुपैयाँ तय गरेको छ । अघिल्लो दिन २ लाख ८८ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।

एक साताको अवधिमा सुनको भाउ ११ हजार ४ सय रुपैयाँ घटेको छ । गत मंगलबार सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ९८ हजार ५ सय रुपैयाँ थियो ।

त्यस्तै चाँदी आज तोलामा १४० रुपैयाँ घटेको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला ४ हजार ७३० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज ४ हजार ५९० रुपैयाँमा कायम भएको छ । गत मंगलबार चाँदीको भाउ प्रतितोला ४ हजार ९९० रुपैयाँ थियो ।

सुनचाँदी भाउ
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