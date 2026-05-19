+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कतारको रास लाफान इन्डस्ट्रियल सिटीमा विष्फोट, १२ भारतीय नागरिकको मृत्यु

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ९ गते ८:०८

९ असार, काठमाडौं । कतारको एक फ्याक्ट्रीमा विष्फोट हुँदा १२ भारतीयसहित १३ जनाको मृत्यु भएको छ । रास लाफान इन्डस्ट्रियल सिटीमा अवस्थित फ्याक्ट्रीमा भएको विष्फोटमा परी १३ जनाको मृत्यु भएको हो ।

दोहास्थित भारतीय दूतावासले ‘एक्स’ मा पोस्ट गर्दै भनेको छ, ‘कतारका अधिकारीहरूले आइतबार राति रास लाफानमा भएको घटनामा १२ भारतीय नागरिकको दुःखद् मृत्यु भएको पुष्टि गरेका छन् ।’

दूतावासले कतारका अधिकारीको हवाला दिँदै घटनामा घाइते भएका सबैको स्थिति स्थिर रहेको र उपचार चलिरहेको पनि जनाएको छ । कतारमा आठ लाखभन्दा बढी भारतीय कामगार छन् ।

भारतीय दूतावासले घटनाबाट प्रभावित भारतीय नागरिक र उनीहरूका परिवारको सहयोगका लागि कतारका अधिकारीहरूसँग नियमित सम्पर्क भइरहेको बताएको छ । जसमा मृतकको शव चँँडोभन्दा चाँडो भारत पठाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु पनि रहेको दूतावासको भनाइ छ ।

यसअघि सोमवार ‘प्रेस ब्रिफिङ’ का क्रममा कतारका ऊर्जामन्त्री साद बिन श्रैदा अल–काबीले घटनामा भारतीय र पाकिस्तानी मूलका १३ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेका थिए ।

दुर्घटना भारतीय नागरिक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रकमा स्कुटर ठोक्किँदा स्कुटरमा सवार दुई जनाको मृत्यु

ट्रकमा स्कुटर ठोक्किँदा स्कुटरमा सवार दुई जनाको मृत्यु
टिपर दुर्घटनामा चालकको मृत्यु   

टिपर दुर्घटनामा चालकको मृत्यु   
ट्याक्टरको ठक्करबाट मामाभान्जीको मृत्यु, आमा गम्भीर*

ट्याक्टरको ठक्करबाट मामाभान्जीको मृत्यु, आमा गम्भीर*
भारतीय कारको ठक्करबाट स्कुटरमा सवार वृद्धाको मृत्यु

भारतीय कारको ठक्करबाट स्कुटरमा सवार वृद्धाको मृत्यु
बसको ठक्करबाट महिलाको मृत्यु

बसको ठक्करबाट महिलाको मृत्यु
बर्दियामा ट्रकको ठक्करबाट सशस्त्र प्रहरीका सहायक हवल्दारको मृत्यु, जवान घाइते

बर्दियामा ट्रकको ठक्करबाट सशस्त्र प्रहरीका सहायक हवल्दारको मृत्यु, जवान घाइते

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ
१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव

१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव
सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी

सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी
पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल

पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल
संसद्‌मा दुर्लभ बालेन, बजेटमाथिको जवाफ पनि छले

संसद्‌मा दुर्लभ बालेन, बजेटमाथिको जवाफ पनि छले
देउवा दम्पतीले कहाँबाट लेख्दैछन् खुसुखुसु इमेल ?

देउवा दम्पतीले कहाँबाट लेख्दैछन् खुसुखुसु इमेल ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

9 Stories
गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

9 Stories
के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

8 Stories
कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

7 Stories
मेस्सीको खेल जति चर्चित, ट्याटो पनि उति नै चर्चित

मेस्सीको खेल जति चर्चित, ट्याटो पनि उति नै चर्चित

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित