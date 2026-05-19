टिपर दुर्घटनामा चालकको मृत्यु   

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- तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका–४ गुम्बानजिक ग१क ५४६६ नम्बरको टिपर दुर्घटना हुँदा चालक व्यास नगरपालिका–४ का ३६ वर्षीय चुनु श्रेष्ठको मृत्यु भएको छ ।
- तीव्र गतिमा रहेको टिपर नियन्त्रण गुमाएर दुर्घटना हुँदा गम्भीर घाइते श्रेष्ठको सैनिक अस्पताल पोखरामा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो ।
८ असार, तनहुँ । बन्दीपुर गाउँपालिका–४ गुम्बानजिक टिपर दुर्घटनामा परी चालकको मृत्यु भएको छ ।
मृत्यु हुनेमा व्यास नगरपालिका–४ का ३६ वर्षीय चुनु श्रेष्ठ रहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक द्वारिकाप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार ग१क ५४६६ नम्बरको तीव्र गतिमा रहेको टिपरका चालकले नियन्त्रण गुमाउँदा दुर्घटनामा परेको थियो ।
दुर्घटनामा गम्भीर घाइते चालक श्रेष्ठको सैनिक अस्पताल पोखरामा उपचारको क्रममा आज मृत्यु भएको हो ।
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