बर्दियामा ट्रकको ठक्करबाट सशस्त्र प्रहरीका सहायक हवल्दारको मृत्यु, जवान घाइते

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- बर्दियाको गुलरिया–नेपालगञ्ज सडकखण्डमा ट्रकको ठक्करबाट सशस्त्र प्रहरीका सहायक हवल्दार तिलक कँडेलको मृत्यु भएको छ भने एक जवान घाइते भएका छन् ।
- भन्सार कार्यालयतर्फ भैँसी लैजाँदै गरेको सशस्त्र प्रहरीको टोलीलाई लालपुरमा बा.प्र. ०३–००१ ख १४१२ नम्बरको ट्रकले ठक्कर दिएको हो ।
- दुर्घटनामा घाइते भएका सशस्त्र प्रहरी जवान दीपक कुमार जङ शाहको कोहलपुरस्थित नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ ।
३१ जेठ, काठमाडौं । बर्दियामा ट्रकको ठक्करबाट सशस्त्र प्रहरीका एक जना सहायक हवल्दारको मृत्यु भएको छ । एक जना प्रहरी जवान घाइते भएका छन् ।
बा.प्र. ०३–००१ ख १४१२ नम्बरको ट्रकले गुलरिया–नेपालगञ्ज सडकखण्डको लालपुर भन्ने स्थानमा ठक्कर दिँदा बाँसगढी नगरपालिका–५, मोतिपुरका ३५ वर्षीय सशस्त्र प्रहरी सहायक हवल्दार तिलक कँडेलको मृत्यु भएको हो । उनलाई आज बिहान करिब साढे पाँच बजे अस्पताल पुर्यालगत्तै चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको सूचना अधिकारी एवम् डिएसपी रेशम बोहराले जानकारी दिए ।
ट्रकको ठक्करबाट सशस्त्र प्रहरी जवान दीपक कुमार जङ शाह घाइते छन् । बाँसगढी नगरपालिका–८ ककौराका ३५ वर्षीय शाहलाई बाँकेको कोहलपुरस्थित नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज रिफर गरिएको छ ।
कँडेल र शाह फर्वाड अपरेटिङ बेस (एफओबी) गणेशपुर बर्दियामा कार्यरत थिए ।
दुर्घटनामा ट्रक चालक मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका–५ समरीका ४० वर्षीय निरन्जन दर्जी पनि घाइते छन् । उनको बर्दिया जिल्ला अस्पताल गुलरियामा उपचार भइरहेको छ ।
अवैध रूपमा भारततर्फ लैजान लागिएका दुई वटा भैंसी र एउटा पाडोलाई सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । ती भैंसी र पाडोलाई भन्सार कार्यालय गुलरियातर्फ लैजाने क्रममा नेपालगञ्ज–गुलरिया जोड्ने हुलाकी सडक खण्डको लालपुरमा ट्रकले उनीहरुलाई ठक्कर दिएको थियो ।
ट्रकको ठक्करबाट एउटा भैँसी पनि मरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
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