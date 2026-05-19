+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

ट्रकमा स्कुटर ठोक्किँदा स्कुटरमा सवार दुई जनाको मृत्यु

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ८ गते १३:०३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चितवनको भरतपुर महानगरपालिका-१५ मा ट्रक र स्कुटर ठोक्किँदा २ जनाको मृत्यु भएको छ ।
  • दुर्घटनामा मृत्यु हुनेहरूमा २२ वर्षीय अशोक भण्डारी र १९ वर्षीय राजीव गुरूङ रहेका छन् ।
  • दुर्घटनापछि प्रहरीले ट्रक चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर घटनाबारे थप अनुसन्धान शुरू गरेको छ ।

८ असार, काठमाडौं । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका-१५ मा ट्रकमा स्कुटर ठोक्किँदा २ जनाको मृत्यु भएको छ ।

चितवनको भरतपुर महानगरपालिका-१५ स्थित अतिथि पार्टी प्यालेस नजिक सडकमा ना५ ख ५८१६ नम्बरको ट्रकमा बा.प्र-०६-००४ प ७२४८ नम्बरको स्कुटर ठोक्किएर दुर्घटना भएको थियो ।

सोमबार बिहान भएको दुर्घटनामा स्कुटरमा सवार २ जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेहरूमा स्कुटर चालक सोही महानगरपालिका-२६ दिव्यनगरका २२ वर्षीय अशोक भण्डारी र स्कुटरमा सवार सोही महानगरपालिका-२० बस्ने लमजुङ घर भएका १९ वर्षीय राजीव गुरूङ रहेका छन् ।

दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका उनीहरूको भरतपुर सरकारी अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

ट्रक चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर दुर्घटनाबारे थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

दुर्घटना नेपाल प्रहरी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ
१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव

१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव
सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी

सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी
पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल

पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल
संसद्‌मा दुर्लभ बालेन, बजेटमाथिको जवाफ पनि छले

संसद्‌मा दुर्लभ बालेन, बजेटमाथिको जवाफ पनि छले
देउवा दम्पतीले कहाँबाट लेख्दैछन् खुसुखुसु इमेल ?

देउवा दम्पतीले कहाँबाट लेख्दैछन् खुसुखुसु इमेल ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

9 Stories
गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

9 Stories
के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

8 Stories
कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

7 Stories
मेस्सीको खेल जति चर्चित, ट्याटो पनि उति नै चर्चित

मेस्सीको खेल जति चर्चित, ट्याटो पनि उति नै चर्चित

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित