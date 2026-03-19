तोलामा २ हजार १ सय रुपैयाँ घट्यो सुन

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- नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार सुनको भाउ प्रतितोला २ हजार १ सय रुपैयाँले घटेर ३ लाख ९ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ ।
- चाँदीको भाउ पनि प्रतितोला ५५ रुपैयाँले घटेर शुक्रबार ५ हजार २३० रुपैयाँमा झरेको महासंघले जनाएको छ ।
- बजेटले भन्सार दर १० बाट २० प्रतिशत पुर्याएपछि सुनको मूल्यमा अकस्मात वृद्धि भएको थियो ।
२२ जेठ, काठमाडौं । शुक्रबार सुनचाँदीको भाउ घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ प्रतितोला २ हजार १ सय रुपैयाँ घटेको छ ।
अघिल्लो दिन ३ लाख ११ हजार १ सय रुपैयाँ रहेको सुनको भाउ आज ३ लाख ९ हजार रुपैयाँ छ । गत शुक्रबार २ लाख ९० हजार ६ सय रुपैयाँमा सुनको कारोबार भएको थियो ।
आइतबार बजेटले भन्सार दर १० बाट २० प्रतिशत पुर्याएपछि सुनको मूल्य अकस्मात वृद्धि भएको हो । भन्सार दरकै कारण प्रतितोला करिब २० हजार रुपैयाँ मूल्य थपिएको महासंघले जनाएको छ ।
त्यस्तै चाँदीको भाउ आज तोलामा ५५ रुपैयाँ घटेको छ । अघिल्लो दिन तोलामा ५ हजार २८५ रुपैयाँ रहेको चाँदी आज ५ हजार २३० रुपैयाँमा झरेको छ । गत शुक्रबार चाँदीको भाउ प्रतितोला ५ हजार ४० रुपैयाँ थियो ।
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