तोलामा २ सय रुपैयाँ घट्यो सुन

१८ जेठ, काठमाडौं । सोमबार सुनको भाउ तोलामा २ सय रुपैयाँ घटेको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सोमबारका लागि सुनको भाउ प्रतितोला ३ लाख १० हजार ९ सय रुपैयाँ तोकेको छ । अघिल्लो दिन ३ लाख ११ हजार १ सय रुपैयाँ थियो।
अघिल्लो दिन आइतबार एकैदिन सुनको भाउ तोलामा २० हजार ५ सय रुपैयाँ बढेको थियो ।
बजेटले सुनको भन्सार दर १० प्रतिशतबाट २० प्रतिशत पुर्याएपछि त्यसलाई आइतबार समायोजन गर्दा मूल्य एकैदिन २० हजार ५ सय रुपैयाँ बढेको थियो ।
चाँदीको भाउ तोलामा १० रुपैयाँ बढेको छ । अघिल्लो दिन ५ हजार ३४५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज ५ हजार ३५५ रुपैयाँ कायम भएको छ ।
