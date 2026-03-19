एक सातामा सुनको भाउ प्रतितोला २० हजार ८ सय बढ्यो

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- बजेटमा भन्सार दर बढाएपछि नेपाली बजारमा सुनको भाउ एक सातामा प्रतितोला २० हजार ८ सय रुपैयाँ बढेको छ ।
- नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले बुधबारका लागि सुनको मूल्य प्रतितोला ३ लाख ११ हजार ३ सय रुपैयाँ तोकेको छ ।
- चाँदीको मूल्य भने बुधबार तोलामा ३५ रुपैयाँ घटेर ५ हजार ३ सय ७० रुपैयाँ कायम भएको छ ।
२० जेठ, काठमाडौं । एक सातामा नेपाली बजारमा सुनको भाउ तोलामा २० हजार ८ सय रुपैयाँ बढेको छ ।
आज बुधबार अघिल्लो दिनको तुलनामा मूल्य स्थिर रहे पनि गत बुधबारको तुलनामा २० हजार ८ सय बढेको हो । महासंघले आज ३ लाख ११ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । अघिल्लो दिन पनि यहीं मूल्यमा कारोबार भएको थियो । गत बुधबार २ लाख ९० हजार ५ सय रुपैयाँमा सुनको कारोबार भएको थियो ।
महासंघले आजका लागि सुनको भाउ प्रतितोला ३ लाख ११ हजार ३ सय रुपैयाँ तोकेको छ । बजेटले सुनको भन्सार दर १० प्रतिशतबाट २० प्रतिशत पुर्याएपछि त्यसलाई आइतबार समायोजन गर्दा मूल्य एकैदिन २० हजार ५ सय रुपैयाँ बढेको थियो । त्यसैले यो साता मूल्य उच्च दरमा बढेको देखिएको हो ।
आज चाँदीको भाउ तोलामा ३५ रुपैयाँ घटेको छ । अघिल्लो दिन ५ हजार ४०५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज ५ हजार ३७० रुपैयाँ कायम भएको छ । एक सातामा चाँदी पनि २९० रुपैयाँ बढेको छ ।
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