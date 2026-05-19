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- सोमबार सुनको भाउ प्रतितोला ९ सय रुपैयाँ घटेर २ लाख ९९ हजार ९ सय रुपैयाँ कायम भएको छ ।
- चाँदीको भाउ भने प्रतितोला १० रुपैयाँ बढेर ४ हजार ९०५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
२५ जेठ, काठमाडौं । सोमबार पनि सुनको भाउ घटेको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला ८ हजार २ सय रुपैयाँ घटेको सुन आज ९ सय रुपैयाँ घटेको हो ।
यो गिरावटसँगै सुनको भाउ ३ लाखमुनि झरेको छ । सोमबार सुनको भाउ प्रतितोला २ लाख ९९ हजार ९ सय रुपैयाँ छ । अघिल्लो दिन ३ लाख ८ सय रुपैयाँमा सुनको कारोबार भएको थियो । गत सोमबार भने ३ लाख १० हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
तर चाँदीको भाउ १० रुपैयाँ बढेको छ । अघिल्लो दिन तोलामा ४ हजार ८९५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज ४ हजार ९०५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
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