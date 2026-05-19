तोलामा साढे ४ हजार रुपैयाँ घट्यो सुन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- मंगलबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्रतितोला ४ हजार ५ सय रुपैयाँले घटेको छ ।
- नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य २ लाख ७७ हजार ९ सय रुपैयाँ कायम भएको छ ।
- चाँदीको मूल्यमा पनि प्रतितोला २५ रुपैयाँको गिरावट आएर आज ४ हजार २८५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
१६ असार, काठमाडौं । मंगलबार सुनचाँदीको भाउ घटेको छ । सुनको भाउ तोलामा ४ हजार ५ सय रुपैयाँ तथा चाँदी २५ रुपैयाँ घटेको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले यस दिनका लागि सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ७७ हजार ९ सय रुपैयाँ तोकेको छ । अघिल्लो दिन २ लाख ८२ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
एक साताको अवधिमा सुनको भाउ ९ हजार २ सय रुपैयाँ घटेको छ । गत मंगलबार सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ८७ हजार १ सय रुपैयाँ थियो ।
त्यस्तै चाँदी आज तोलामा २५ रुपैयाँ घटेसँगै ४ हजार २८५ रुपैयाँमा कायम भएको छ । गत मंगलबार चाँदीको भाउ प्रतितोला ४ हजार ५९० रुपैयाँ थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4