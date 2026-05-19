सुनचाँदीको भाउ घट्यो

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- बुधबार सुनको भाउ प्रतितोला ६ सय रुपैयाँ र चाँदीको भाउ १५ रुपैयाँले घटेको छ ।
- नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको मूल्य २ लाख ७७ हजार ३ सय रुपैयाँ कायम भएको छ ।
- गत एक साताको अवधिमा सुनको भाउमा ६ हजार २ सय रुपैयाँको गिरावट आएको छ ।
१७ असार, काठमाडौं । बुधबार सुनचाँदीको भाउ घटेको छ । सुनको भाउ तोलामा ६ सय रुपैयाँ तथा चाँदी १५ रुपैयाँ घटेको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले यस दिनका लागि सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ७७ हजार ३ सय रुपैयाँ तोकेको छ । अघिल्लो दिन २ लाख ७७ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
एक साताको अवधिमा सुनको भाउ ६ हजार २ सय रुपैयाँ घटेको छ । गत बुधबार सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ८३ हजार ५ सय रुपैयाँ थियो ।
त्यस्तै चाँदी आज तोलामा १५ रुपैयाँ घटेसँगै ४ हजार २७० रुपैयाँमा कायम भएको छ । अघिल्लो दिन ४ हजार २८५ रुपैयाँ थियो । गत बुधबार चाँदीको भाउ प्रतितोला ४ हजार ४८५ रुपैयाँ थियो ।
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