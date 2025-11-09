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त्रिवि उपकुलपतिसँग स्ववियुका २१ बुँदे माग

उपकुलपति कार्यालयमा स्ववियु अध्यक्ष दीपक जोशीको नेतृत्वमा गएको टोलीले विश्वविद्यालयको सुधार, स्वायत्तता र विद्यार्थी हितका लागि २१ बुँदे सुझावपत्र दिएको हो ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २५ गते १८:५१

२५ असार, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपति प्राडा. भोला थापालाई स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) ले २१ बुँदे माग राखेको छ ।

बिहीबार उपकुलपति कार्यालयमा स्ववियु अध्यक्ष दीपक जोशीको नेतृत्वमा गएको टोलीले विश्वविद्यालयको सुधार, स्वायत्तता र विद्यार्थी हितका लागि २१ बुँदे सुझावपत्र दिएको हो ।

‘२०७२ सालको भूकम्पपछि पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कान्ति ब्वाइज होस्टलको ‘ख’ ब्लक र वनस्पति विज्ञान भवन पुनर्निर्माणको प्रतीक्षामै छन् । यसप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रतीकात्मक रूपमा ब्लकको फोटो र क्याक्टस विरुवा हस्तान्तरण गरेका छौँ’, जोशीले भने ।

यस्ता छन् माग : 

त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय प्राडा. भोला थापा स्ववियु
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