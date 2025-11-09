त्रिवि उपकुलपतिसँग स्ववियुका २१ बुँदे माग

२५ असार, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपति प्राडा. भोला थापालाई स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) ले २१ बुँदे माग राखेको छ ।
बिहीबार उपकुलपति कार्यालयमा स्ववियु अध्यक्ष दीपक जोशीको नेतृत्वमा गएको टोलीले विश्वविद्यालयको सुधार, स्वायत्तता र विद्यार्थी हितका लागि २१ बुँदे सुझावपत्र दिएको हो ।
‘२०७२ सालको भूकम्पपछि पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कान्ति ब्वाइज होस्टलको ‘ख’ ब्लक र वनस्पति विज्ञान भवन पुनर्निर्माणको प्रतीक्षामै छन् । यसप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रतीकात्मक रूपमा ब्लकको फोटो र क्याक्टस विरुवा हस्तान्तरण गरेका छौँ’, जोशीले भने ।
यस्ता छन् माग :
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4