इनड्राइभ नेपालले ल्यायो ‘आफ्नै रोजाइको भाडा । यहाँ मात्र ।’ प्यासेन्जर ३६० डिग्री क्याम्पेन

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- इनड्राइभले नेपालमा आफ्नै रोजाइको भाडा नारासहित प्यासेन्जर ३६० डिग्री क्याम्पेन सुरु गरेको छ ।
- यो क्याम्पेन आगामी सेप्टेम्बरसम्म काठमाडौंमा सञ्चालन हुने र यात्रुलाई छनोटको अधिकार प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
- इनड्राइभकी कन्ट्री रिप्रिजेन्टेटिभ रिता पोखरेलले भनिन्, ‘यो क्याम्पेन नेपालका यात्रुलाई त्यही अनुभव प्रदान गर्ने हाम्रो निरन्तर प्रतिबद्धताको प्रतिविम्ब हो ।’
२६ असार, काठमाडौं । विश्वव्यापी मोबिलिटी तथा डेलिभरी प्ल्याटफर्म इनड्राइभले नेपालमा ‘आफ्नै रोजाइको भाडा । यहाँ मात्र ।’ भन्ने मूल सन्देश सहित प्यासेन्जर ३६० डिग्री क्याम्पेन सुरु गरेको छ । जुन २०२६ देखि सुरु भएको यो क्याम्पेन सेप्टेम्बरसम्म काठमाडौं केन्द्रित रहने छ ।
पारदर्शी भाडादर, यात्रु छनोटको अधिकार र सहज सहरी आवागमन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले क्याम्पेन सञ्चालन गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । क्याम्पेनले यात्रुलाई आफ्नो यात्रासम्बन्धी निर्णयमा थप नियन्त्रण प्रदान गर्नुका साथै पारदर्शी र भरपर्दो मोबिलिटी अनुभवप्रति इनड्राइभको प्रतिबद्धता उजागर गर्ने छ ।
सन् २०२६ जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म सञ्चालन हुने प्यासेन्जर ३६० डिग्री क्याम्पेन अन्तर्गत डिजिटल भिडियो, सामाजिक सञ्जाल सामग्री, आउट–अफ–होम विज्ञापन, इन्फ्लुएन्सर सहकार्य, इन–एप अनुभव तथा काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा प्रत्यक्ष प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
क्याम्पेनमा बिहान सबेरै काममा निस्कने यात्रुदेखि राति अबेरसम्म आवतजावत गर्ने व्यक्ति, विद्यार्थी, युवा पेसाकर्मी तथा स्वतन्त्र र आत्मविश्वासपूर्वक सहरमा यात्रा गर्न चाहने महिलासम्मका काठमाडौंवासीको दैनिक यात्राका वास्तविक अनुभव समेटिने छ । सहरका प्रत्येक यात्रुको आवश्यकता फरक हुने भएकाले उनीहरूले आफ्नो समय, सुविधा र बजेट अनुसार यात्रा छनोट गर्न पाउनुपर्ने सन्देश क्याम्पेनले प्रवाह गर्ने छ ।
इनड्राइभको सेवा अवधारणा यात्रु र चालक दुवैलाई भाडादर तथा यात्रासम्बन्धी निर्णयमा थप नियन्त्रण र छनोटको अवसर प्रदान गर्ने सिद्धान्तमा आधारित छ । कम्पनीका अनुसार यात्रुले एपमार्फत आफूले तिर्न चाहेको भाडा प्रस्ताव गर्न सक्छन् भने चालकले उक्त प्रस्ताव स्वीकार गर्न, अस्वीकार गर्न वा अर्को भाडा प्रस्ताव गर्न सक्छन् । अन्तत: दुवै पक्षको सहमतिपछि मात्र यात्रा अगाडि बढ्ने छ ।
‘काठमाडौं निरन्तर गतिशील सहर हो र यहाँका मानिसले आफ्नो दैनिक आवागमनमा पारदर्शिता, भरपर्दोपना र लचकतालाई विशेष महत्त्व दिन्छन्,’ इनड्राइभ नेपालकी कन्ट्री रिप्रिजेन्टेटिभ रिता पोखरेलले भनिन्, ‘विगतका वर्षहरूमा हामीले यात्रुहरूले केवल सहज यात्रामात्र नभई स्पष्ट भाडा दर, थप छनोटको अवसर र आफ्नो यात्रासम्बन्धी निर्णयमा आत्मविश्वास पनि खोज्ने गरेको बुझेका छौं, यो क्याम्पेन नेपालका यात्रुलाई त्यही अनुभव प्रदान गर्ने हाम्रो निरन्तर प्रतिबद्धताको प्रतिविम्ब हो ।’
यस क्याम्पेनमार्फत अनुमानयोग्य तथा पारदर्शी भाडादर, यात्रुको छनोटको अधिकार र दैनिक आवागमनमा सहज पहुँच प्रदान गर्ने प्लेटफर्मका रूपमा इनड्राइभको पहिचानलाई अझ मजबुत बनाउने कम्पनीको विश्वास छ ।
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