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गणेश नेपालीको मृत्युपछि वीर अस्पताल अगाडि प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

उनको निधन भएको वीर अस्पताल अगाडि पनि प्रदर्शन भइरहेको छ ।

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चन्द्रबहादुर आले चन्द्रबहादुर आले
२०८३ असार २६ गते १४:५९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • त्रिपुरेश्वरमा आत्मदाह प्रयास गरेका मुगुका गणेश नेपालीको उपचारका क्रममा आज वीर अस्पतालमा निधन भएको छ ।
  • नेपालीको निधनपछि उनका आफन्तले काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
  • नगर प्रहरीले ह्वील लक गरेकै कारण घटना भएको भन्दै मृतकका आफन्तले वीर अस्पताल परिसरमा प्रदर्शन गरेका छन् ।

२६ असार, काठमाडौं । बिहीबार काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि आत्मदाह प्रयास गरेका मुगुका गणेश नेपालीको आज शुक्रबार निधन भयो । उपचारकै क्रममा वीर अस्पतालमा उनको निधन भएको हो ।

उनको निधन भएपछि उनका आफन्तसहितले काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन गरेका छन् । उनको निधन भएको वीर अस्पताल अगाडि पनि प्रदर्शन भइरहेको छ ।

राहदानी विभागअगाडि उनको बाइकमा काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर प्रहरीले ह्वील लक गरेको थियो । यही घटनापछि नेपालीले आत्मदाह गरेको उनका आफन्तको आरोप छ ।

गणेश नेपाली
लेखक
चन्द्रबहादुर आले

आले अनलाइनखबरका फोटोपत्रकार हुन् ।

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