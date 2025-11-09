+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कुनै नेपालीहरूले आत्मदाह गर्नु नपरोस् : रास्वपा सांसद राना

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २६ गते १४:३६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको त्रिपुरेश्वरमा आत्मदाहको प्रयासपछि वीर अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको छ ।
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद इन्दिरा रानाले गणेश नेपालीको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै यस घटनाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।
  • सवारी साधनमा ह्विल लक लगाएको विषयमा आक्रोशित भई आत्मदाहको प्रयास गरेका नेपालीको घटनाले संसद्मा समेत प्रवेश पाएको छ ।

२६ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद इन्दिरा रानाले गणेश नेपालीको निधनप्रति दु:ख व्यक्त गरेकी छन् ।

‘गणेश नेपाली भाइप्रति एकदमै गम्भीर जुन घटना घट्यो यसमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु’ उनले भनिन्, ‘अबदेखि कुनै नेपालीहरूले यसरी आत्मदाह गर्नु नपरोस् ।’

मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीले बिहीबार त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि पेट्रोल छर्केर आत्मदाहको प्रयास गरेका थिए ।

करिब ५५ प्रतिशत शरीर जलेका उनको वीर अस्पतालको बर्न सेन्टरमा उपचार क्रममा उनको शुक्रबार मृत्यु भएको छ ।

भक्तपुरमा डेरा गरी श्रीमती र छोरीसँग बस्दै आएका गणेश राइड सेयरिङ एपमार्फत राइडरको काम गर्थे । आफूले रोकिराखेको मोटरसाइकलमा महानगर प्रहरीले ह्विल लक गरेर लैजाने प्रयास गरेपछि उनले आत्मदाहको प्रयास गरेका थिए ।

शुक्रबार बिहान उपचारको क्रममा उनको निधन भएको छ ।

यो विषयमा संसद्मा अन्य सांसदहरूले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

आत्मदाह गणेश नेपाली
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

गणेश नेपालीको मृत्युमा खगेन्द्र सुनार मौन रहेको भन्दै संसद्‍मै उठ्यो प्रश्न

गणेश नेपालीको मृत्युमा खगेन्द्र सुनार मौन रहेको भन्दै संसद्‍मै उठ्यो प्रश्न
गणेशकी श्रीमतीलाई भेट्दा सांसद एशुदाले सम्झिइन् बालेनकी श्रीमती

गणेशकी श्रीमतीलाई भेट्दा सांसद एशुदाले सम्झिइन् बालेनकी श्रीमती
आत्मदाह प्रकरण : सत्ता भित्र र बाहिर हुँदा फरक व्यवहार

आत्मदाह प्रकरण : सत्ता भित्र र बाहिर हुँदा फरक व्यवहार
माइतीघरमा युवाहरूको आक्रोश- बालेन तिम्रो झिकै झिकै माया गणेशको आत्मदाह थियो

माइतीघरमा युवाहरूको आक्रोश- बालेन तिम्रो झिकै झिकै माया गणेशको आत्मदाह थियो
गणेशको उपचारमा संलग्न चिकित्सक भन्छन्- दुई पटक सीपीआर गर्‍यौं, बचाउन सकिएन

गणेशको उपचारमा संलग्न चिकित्सक भन्छन्- दुई पटक सीपीआर गर्‍यौं, बचाउन सकिएन
आत्मदाह प्रयास गरेका गणेश नेपालीको अवस्था चिन्ताजनक

आत्मदाह प्रयास गरेका गणेश नेपालीको अवस्था चिन्ताजनक

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कांग्रेस असन्तुष्ट समूहको शक्ति कति ?

कांग्रेस असन्तुष्ट समूहको शक्ति कति ?
‘संविधान पढ्न त जान्दिनँ, त्यहाँ सबैको बास हुने लेखेको छ रे’

‘संविधान पढ्न त जान्दिनँ, त्यहाँ सबैको बास हुने लेखेको छ रे’
पत्रकारसँग सुम्निमा किन उदास ?

पत्रकारसँग सुम्निमा किन उदास ?
पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो

पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो
कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा

कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा
उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड

उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड
‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’

‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories
एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

7 Stories
बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित