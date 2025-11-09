गणेश नेपालीका बुवा–आमा काठमाडौं आउँदै

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- राहदानी विभाग अगाडि आत्मदाहको प्रयास गरेका मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको उपचारका क्रममा वीर अस्पतालमा निधन भएको छ ।
- गणेशका दाजु मदन नेपालीले बुवा–आमा काठमाडौं आइपुगेपछि मात्र शव बुझ्ने प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिनुभएको छ ।
- घटनापछि काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन हुनुका साथै प्रतिनिधिसभा बैठकमा समेत सांसदहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
२६ असार, काठमाडौं । आत्मदाह प्रयासपछि ज्यान गुमाएका मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीका आमा बुवा काठमाडौं आउँदैछन् ।
मुगुको सोरु गाउँपालिका–१ स्थायी घर भएका उनका बुवा आमा अहिले काठमाडौं आउनका लागि बाटोमा रहेका उनका दाजु मदन नेपालीले जानकारी दिए ।
नेपालीले बिहीबार त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागको कार्यक्रम अगाडि आफ्नै शरीरमा पेट्रोल छर्किएर आगो लगाएका थिए । उनको आज वीर अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो ।
अस्पतालले उनको शव पोस्टमार्टमका लागि पठाउने तयारी गरेको छ । यद्यपि बुवा–आमा आएपछि मात्रै भाइको शवबारे बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउने दाजु मदनले अनलाइनखबरलाई बताए ।
‘बुवा आमा आउँदै हुनुहुन्छ, त्यसपछि मात्रै के गर्ने भन्ने हामी भन्छौं । अहिले केही भन्ने अवस्थामा छैनौं,’ मदनले भने ।
वीर अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार, उनको शव त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पोस्टमार्टका लागि पठाउनका लागि समन्वय भइरहेको छ ।
आफन्तहरूले भने अहिलेसम्म शव बुझेका छैनन् । नेपालीको मृत्यु भएपछि काठमाडौंको माइतीघर, भद्रकाली र वीर अस्पताल अगाडि प्रदर्शन पनि भइरहेको छ ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि उनको मृत्युबारे सांसदहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
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