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गणेश नेपालीको परिवारलाई ३ दिनको तलब सहयोग गर्ने सांसद खड्काको घोषणा

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २६ गते १४:३२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मुगुका गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रयासपछि उपचारका क्रममा वीर अस्पतालमा निधन भएको छ ।
  • सांसद विष्णुबहादुर खड्काले आफ्नो तीन दिनको तलब गणेश नेपालीको परिवारलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
  • महानगर प्रहरीले मोटरसाइकलमा ह्विल लक गरेपछि गणेशले बिहीबार त्रिपुरेश्वरमा आत्मदाहको प्रयास गरेका थिए ।

२६ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद विष्णु बहादुर खड्काले गणेश नेपालीको परिवारलाई ३ दिनको तलब सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

‘सानो भए पनि मेरो सदनमा पाउने जुन सुविधा छ त्यो सुविधाबाट ३ दिनको सहयोग गर्न चाहन्छु,’ उनले भने ।

मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीले बिहीबार त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि पेट्रोल छर्केर आत्मदाहको प्रयास गरेका थिए ।

करिब ५५ प्रतिशत शरीर जलेका उनको वीर अस्पतालको बर्न सेन्टरमा उपचार क्रममा उनको शुक्रबार मृत्यु भएको छ ।

भक्तपुरमा डेरा गरी श्रीमती र छोरीसँग बस्दै आएका गणेश राइड सेयरिङ एपमार्फत राइडरको काम गर्थे । आफूले रोकिराखेको मोटरसाइकलमा महानगर प्रहरीले ह्विल लक गरेर लैजाने प्रयास गरेपछि उनले आत्मदाहको प्रयास गरेका थिए ।

शनिवार उनको निधन भएको छ ।

यो विषयमा संसद्मा अन्य सांसदहरूले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

गणेश नेपाली
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