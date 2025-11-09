आफूहरूको ‘अपमान’ भएको भन्दै गृहमन्त्रीको भनाइ रेकर्डबाट हटाउन नेकपा सांसदको माग

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- नेकपा सांसद गोपाल शर्माले गृहमन्त्री सुधन गुरुङले संसद्मा प्रयोग गरेको 'घाँटी सुक्नेगरी' भन्ने शब्द रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका छन् ।
- गृहमन्त्री गुरुङले मुगु घटनाबारे प्रश्न उठाउने सांसदहरूलाई लक्षित गर्दै सदनमा सो अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
- सांसद शर्माले गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति सांसद र संसद्को अपमान भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
२६ असार, काठमाडौं । नेकपा सांसद गोपाल शर्माले गृहमन्त्री सुधन गुरुङले संसद्को रोस्ट्रमबाट सम्बोधन गर्ने क्रममा उच्चारण गरेको ‘घाँटी सुक्नेगरी’ शब्दलाई रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा गृहमन्त्री गुरुङ संसद्मा घाँटी सुक्नेगरी कराएर मात्रै नहुने बताएका थिए ।
उनले मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको घटनामा सांसदहरूले व्यापक प्रश्न उठेपछि जवाफ दिएका थिए । जवाफका क्रममा उनले ‘यहाँ घाँटी सुक्नेगरी कराउनेहरू को को हस्पिटल पुग्नुभएको थियो ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए ।
उक्त विषयमा सांसद शर्माले आपत्ति जनाएका हुन् । उनले यसलाई सांसदहरूमाथि गरिएको अपमानको रुपमा व्याख्या गरे ।
‘सदनले सरकारलाई सदनमै खोज्ने हो । सरकारको जिम्मेवार प्रतिनिधिले घटना के भएको छ भनेर सदनलाई जानकारी दिने हो । त्यो जिम्मेवारी हो । सदनमा सांसदहरूले प्रस्तुत गरेको विषय घाँटी सुक्नेगरी चिच्याएको भनेर भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यो सांसदहरूप्रति र संसद्प्रति जिम्मेवार मन्त्रीले गरेको अपमानको रुपमा मैले बुझेको छु । यसलाई संसद्को रेकर्डबाट हटाइयोस् ।’
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