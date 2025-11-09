विराटनगरमा पोखरीबाट शव उठाउने क्रममा तनाव, २१ सेल अश्रुग्याँस प्रहार

२६ असार, विराटनगर । विराटनगरको सीमावर्ती क्षेत्रमा गाँजा तस्करीका क्रममा प्रहरीलाई देखेर पोखरीमा हाम फालेर मृत्यु भएका युवकको शव उठाउने विवाद हुँदा प्रहरीले बल प्रयोग गरेको छ ।
गाँजा तस्करीको आरोपमा प्रहरीले लखेट्दा पोखरीमा हाम फालेर ज्यान गुमाएका १७ वर्षीय मञ्जितकुमार यादवको शव उठाउने क्रममा शुक्रबार दिउँसो विराटनगरको भेडियारीमा तनाव भएपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको हो ।
गत बुधबार ६ किलो गाँजासहित प्रहरीले रोक्न खोज्दा मोटरसाइकल छाडेर भागेका यादव भेडियारी पोखरीमा बेपत्ता भएका थिए । उनीसँगै भारतीय नम्बर प्लेटको बीआर ५० एएल ३६८७को मोटरसाइकलमा सवार रहेका भारतीय नागरिक ४१ वर्षीय शिवधर यादवलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । उनको साथबाट प्रहरीले ६ किलो १२० ग्राम गाँजा बरामद गरेको छ ।
पोखरीमा बेपत्ता युवकको शुक्रबार बिहान शव फेला परेपछि आफन्त र स्थानीयले क्षतिपूर्ति र दोषी प्रहरीमाथि कारबाहीको माग गर्दै शव उठाउन अवरोध गरेका थिए । त्यसपछि प्रहरीमाथि स्थानीय ढुंगामुढा गरे ।
झडपका क्रममा दुई जना सुरक्षाकर्मी सामान्य घाइते भएका छन् । प्रहरीले दुई जना प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको उनले बताए ।
अवस्था सामान्य बनेपछि प्रहरीले शवलाई पोस्टमार्टमका लागि कोशी अस्पताल ल्याएको छ ।
पोस्टमार्टमपछि शव आफन्तलाई बुझाइने उनले बताए ।
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