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बझाङ जीप दुर्घटना : मृतकको पहिचान खुल्यो, ७ गम्भीर घाइते

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २७ गते १९:२१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बझाङको केदारस्यूँ गाउँपालिका–७ मा भएको जीप दुर्घटनामा परी तीन जनाको मृत्यु भएको छ ।
  • मृत्यु हुनेमा बिमला धामी, केलादेवी महत र चक्र महत रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङले जनाएको छ ।
  • दुर्घटनामा १३ जना घाइते भएका छन् भने गम्भीर घाइतेलाई उद्धार गर्न हेलिकप्टर पठाइएको छ ।

२७ असार, धनगढी । बझाङको केदारस्यूँ गाउँपालिका–७, को सुङगरे क्षेत्रमा भएको जीप दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाएका तीन जनाको पहिचान खुलेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङका अनुसार, ज्यान गुमाउनेहरूमा केदारस्यूँ– ७ की बिमला धामी, दुर्गाथली– ६ की ६० वर्षीया केलादेवी महत र ६० वर्षीय चक्र महत रहेका छन् ।

प्रहरीका अनुसार, दुर्घटनामा परेर घाइते हुनेको संख्या १३ पुगेको छ । जसमध्ये ७ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको र अन्य ६ जना मध्यम घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

अहिले घाइतेहरूको उद्धारका लागि हेलिकप्टर पठाइएको छ । जीप सडकबाट करीब ३०० मिटर तल खसेको छ ।

बझाङ
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