इंग्ल्यान्ड र अर्जेन्टिनाबीचको खेलअघि एट्लान्टाको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारियो

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- फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत इंग्ल्यान्ड र अर्जेन्टिनाबीचको सेमिफाइनल खेललाई मध्यनजर गर्दै अमेरिकाको एटलान्टामा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ ।
- सन् १९८२ को फकल्यान्ड युद्धको ऐतिहासिक र राजनीतिक संवेदनशीलताका कारण प्रहरीले खेलस्थल र आसपासका क्षेत्रमा अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ ।
- अर्जेन्टिनाका पूर्वसैनिकहरूको महासंघले समर्थकलाई फुटबल खेललाई राजनीतिसँग नजोड्न अपिल गरेको छ भने खेलाडी जोर्डन पिकफर्डले मैदानको प्रदर्शन नै निर्णायक हुने बताएका छन् ।
३० असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत इंग्ल्यान्ड र अर्जेन्टिनाबीच हुने बहुप्रतीक्षित सेमिफाइनलअघि अमेरिकाको एटलान्टामा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ ।
विश्व फुटबलका दुई पुराना प्रतिद्वन्द्वीबीच हुने खेलअघि ऐतिहासिक तथा राजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै स्थानीय प्रहरीले अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी र स्रोत परिचालन गरेको हो ।
एटलान्टा प्रहरीले खेलस्थल, मनोरञ्जन क्षेत्र र भीडभाड हुने स्थानहरूमा थप सुरक्षा व्यवस्था लागू गरिएको जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार यी उपायहरू दर्शकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, सम्भावित अवाञ्छित गतिविधि रोक्न र प्रतियोगिता सुरक्षित रूपमा सम्पन्न गराउने उद्देश्यले अपनाइएको हो ।
इंग्ल्यान्ड र अर्जेन्टिनाबीचको प्रतिस्पर्धा केवल फुटबलमै सीमित छैन । सन् १९८२ मा दुवै देशबीच फकल्यान्ड (अर्जेन्टिनामा माल्भिनास) द्वीपसमूहलाई लिएर ७४ दिनसम्म युद्ध भएको थियो ।
उक्त युद्धमा ६४९ अर्जेन्टिनी सैनिक, २५५ बेलायती सैनिक तथा तीन सर्वसाधारणको ज्यान गएको थियो । द्वीपसमूहमाथिको सार्वभौमिकताको विवाद अझै समाधान भएको छैन ।
यसैबीच अर्जेन्टिनाका युद्धका पूर्वसैनिकहरूको महासंघले समर्थकलाई राजनीति होइन, फुटबलमै केन्द्रित हुन आग्रह गरेको छ । महासंघले सार्वभौमिकताको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र कूटनीतिक माध्यमबाट उठाइने भन्दै खेललाई राजनीतिक बहससँग नजोड्न अपिल गरेको हो ।
अन्तिम १६ मा इजिप्टलाई हराएपछि अर्जेन्टिनाका खेलाडीहरूले माल्भिनास द्वीपसमूह, डिएगो म्याराडोना र लियोनल मेसीको उल्लेख गरिएको गीत गाएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा आएको थियो ।
यसैबीच इंग्ल्यान्डका गोलरक्षक जोर्डन पिकफर्डले यो केवल फुटबल खेल भएको उल्लेख गर्दै मैदानभित्रको प्रदर्शनले नै सबै कुरा तय गर्ने बताएका छन् ।
एटलान्टा प्रहरीले अमेरिकामा रहेका इंग्ल्यान्ड समर्थकको व्यवहारको प्रशंसा गरेको छ ।
तर, इंग्ल्यान्डमै भने क्वाटरफाइनलमा नर्वेमाथिको जितपछि फुटबलसँग सम्बन्धित ५०० भन्दा बढी घटना र १०० भन्दा बढी पक्राउ परेकाले समर्थकलाई संयमित रहन पनि आग्रह गरिएको छ ।
-बीबीसीबाट
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